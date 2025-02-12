20歲富二代「買凶槍殺自己」！拜託同窗好友幫他...慘遭坑騙670萬

▲富二代小夫（化名）認為遭詐騙，向台北地院提告要求友人返還不當得利共670萬元。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

一名富二代小夫（化名）想不開，為了走上絕路，居然拜託昔日同窗好友胖虎（化名）殺他，離譜的是，胖虎不但沒勸阻小夫求生，居然索價30萬元要買黑槍欲執行殺害小夫計畫，最後獅子大開口以夥同另位友人大雄（化名）一同完成殺人案又再索費640萬元，三人相約一個月後執行槍決令，結果胖虎跟大雄都沒現身，小夫認為遭詐騙，氣得向台北地院提告要求胖虎跟大雄返還不當得利共670萬元。

本刊調查，小夫年紀僅有20來歲，家族事業經營有聲有色，原本含著金湯匙長大的他，不知何故，對於人生早已感到失望，早早就有不如歸去念頭。他去年向好友胖虎提到人生慘淡，興起自我了斷念頭，卻又沒有勇氣自我了結生命，希望好友胖虎幫他一把。

離譜的是，由於小夫要求涉及殺人，胖虎與小夫是多年好友，理當極力勸阻，或將事情原貌告訴小夫家人，讓小夫接受適當治療，最後居然接受小夫提議，還見錢眼開要幫小夫在黑市買槍，讓小夫一槍斃命，走得痛快。

胖虎宣稱為了買槍，先向小夫開口拿了30萬元現金，可能是大把鈔票得手太容易，沒想到，過了幾天，胖虎又向小夫稱，殺人計畫必須還要有助手幫忙，打算再找另位好友大雄來協助，由於殺人計畫非同小可，必須好好規劃，因此，胖虎又另外開口索價640萬元。

沒想到，小夫年紀輕輕，不但爽快答應這筆交易，就連買凶殺他的6百多萬元都直接拿現金給胖虎，雙方沒有簽約，只有口頭承諾約好一個月後執行殺人計畫，也讓小夫好好過完最後的人生。

沒想到，雙方約定時間一到，胖虎跟大雄都避不見面，小夫原本一心求死，但見遭胖虎跟大雄騙錢，心中怒火燃燒，氣得向法院提告，誓言一定要討回公道，不讓騙徒消遙法外，至於真相則有待法院查明。

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