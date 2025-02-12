　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

20歲富二代「買凶槍殺自己」！拜託同窗好友幫他...慘遭坑騙670萬

富二代小夫（化名）認為遭詐騙，向台北地院提告要求友人返還不當得利共670萬元。（本刊資料照）

▲富二代小夫（化名）認為遭詐騙，向台北地院提告要求友人返還不當得利共670萬元。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

一名富二代小夫（化名）想不開，為了走上絕路，居然拜託昔日同窗好友胖虎（化名）殺他，離譜的是，胖虎不但沒勸阻小夫求生，居然索價30萬元要買黑槍欲執行殺害小夫計畫，最後獅子大開口以夥同另位友人大雄（化名）一同完成殺人案又再索費640萬元，三人相約一個月後執行槍決令，結果胖虎跟大雄都沒現身，小夫認為遭詐騙，氣得向台北地院提告要求胖虎跟大雄返還不當得利共670萬元。

本刊調查，小夫年紀僅有20來歲，家族事業經營有聲有色，原本含著金湯匙長大的他，不知何故，對於人生早已感到失望，早早就有不如歸去念頭。他去年向好友胖虎提到人生慘淡，興起自我了斷念頭，卻又沒有勇氣自我了結生命，希望好友胖虎幫他一把。

離譜的是，由於小夫要求涉及殺人，胖虎與小夫是多年好友，理當極力勸阻，或將事情原貌告訴小夫家人，讓小夫接受適當治療，最後居然接受小夫提議，還見錢眼開要幫小夫在黑市買槍，讓小夫一槍斃命，走得痛快。

胖虎宣稱為了買槍，先向小夫開口拿了30萬元現金，可能是大把鈔票得手太容易，沒想到，過了幾天，胖虎又向小夫稱，殺人計畫必須還要有助手幫忙，打算再找另位好友大雄來協助，由於殺人計畫非同小可，必須好好規劃，因此，胖虎又另外開口索價640萬元。

沒想到，小夫年紀輕輕，不但爽快答應這筆交易，就連買凶殺他的6百多萬元都直接拿現金給胖虎，雙方沒有簽約，只有口頭承諾約好一個月後執行殺人計畫，也讓小夫好好過完最後的人生。

沒想到，雙方約定時間一到，胖虎跟大雄都避不見面，小夫原本一心求死，但見遭胖虎跟大雄騙錢，心中怒火燃燒，氣得向法院提告，誓言一定要討回公道，不讓騙徒消遙法外，至於真相則有待法院查明。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


更多鏡週刊報導
【獨家】22元熊貓外送發票中千萬　獎金沒人領爆官司糾紛
連前警政署長王卓鈞大姨子都敢坑　東海大學董座夫人提告討公道
逼童跨椅蹲馬步、布條綁嬰兒四肢！　虐死「剴剴」保母姊妹再爆虐2童遭訴

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台企銀爆2分行前員工挪用公款　挨罰200萬
上心靈課出車禍！晚9分鐘被爆罵「遲到的企圖心咧？」　音檔曝光
快訊／北市某高工爆墜樓！21歲男命危搶救中
TVBS民調／2026決戰賴清德本命區　陳亭妃輾壓謝龍介、林
陳怡君涉詐助理費！「網軍老手」也遭約談
請假超過90天　董座被爆領近200萬績效獎金
兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

第三方支付易沛科技「1年洗錢5億」　博士董座50萬交保

飆速害路人遭3車撞輾亡！肇事男下車查看手腳也撞斷　賠錢換免囚

被分手狠女燒了前男友的車　法官判她賠50萬...還禁止家暴

快訊／北市某高工爆墜樓！21歲男當場無呼吸心跳　送醫搶救中

獨／遭賴香伶前女助理控性騷　邱臣遠求償60萬！3／26宣判

陳怡君涉詐助理費！昔日操盤「瑋哥部落格」網軍老手也遭約談

桃機撿到錢包「暗槓3萬」扮好人交給保全　貪心男去不了美國

「捷運站醉漢持刀」10警衝現場撲空　無聊男坦承惡作劇

20歲富二代「買凶槍殺自己」！拜託同窗好友幫他...慘遭坑騙670萬

萬里雞舍陷火海！粗心屋主出門忘關火　雞隻、2隻狗活活燒死

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

批紙吸管「爆炸」難用改回塑膠　川普簽令：對鯊魚影響不大

韓國瑜：歡迎委員推薦地方小吃 訂午餐振興攤商經濟 #立法院

第三方支付易沛科技「1年洗錢5億」　博士董座50萬交保

飆速害路人遭3車撞輾亡！肇事男下車查看手腳也撞斷　賠錢換免囚

被分手狠女燒了前男友的車　法官判她賠50萬...還禁止家暴

快訊／北市某高工爆墜樓！21歲男當場無呼吸心跳　送醫搶救中

獨／遭賴香伶前女助理控性騷　邱臣遠求償60萬！3／26宣判

陳怡君涉詐助理費！昔日操盤「瑋哥部落格」網軍老手也遭約談

桃機撿到錢包「暗槓3萬」扮好人交給保全　貪心男去不了美國

「捷運站醉漢持刀」10警衝現場撲空　無聊男坦承惡作劇

20歲富二代「買凶槍殺自己」！拜託同窗好友幫他...慘遭坑騙670萬

萬里雞舍陷火海！粗心屋主出門忘關火　雞隻、2隻狗活活燒死

「5個NG壞習慣」恐影響私密處健康　褲子千萬別穿太緊

刷痕多、不均勻？關鍵在沒有開刷！(G)-IDLE彩妝師私藏御用技巧

快訊／台企銀爆2分行前員工挪用公款　挨罰200萬

《美國隊長》在台上映「特別場全賣光」　全美首週票房近破億美元

馬偕遭駭客入侵還有第2波攻擊　衛福部曝防守狀況：短期內風險降

台南南區灣裡明興路1號公車站牌　將往前移和32號高鐵公車共構

情人節好禮攻略！東森購物網美妝、珠寶、鞋包下殺3折　滿額再享14%回饋

S媽痛失大S「心破了一個洞」！心理師吐恐遇1情況　最擔憂小S：會很多自責

第三方支付易沛科技「1年洗錢5億」　博士董座50萬交保

米可白絕美純白婚紗照曝光！　「新郎不是孫綻」拍攝過程超艱辛

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

社會熱門新聞

夫約洗泰國浴當面性交！網紅妻崩潰還挨告

高雄碎屍魔張介宗親弟失聯　警方解釋原因

即／天雨路滑！彰化東外環15大小車連環撞

空姐騎UBike慘遭聯結車輾過　送醫搶救不治

空姐遭轉彎聯結車「捲入輪下輾斃」！　長榮航空回應了

高雄碎屍嫌「昔日下屬」：他是狠角色！　腳下塞滿現鈔

即／跟台大教授爆共吃美魔女！　成大副校長親筆信曝光

碎屍魔親弟照片曝！通緝失聯「生死不明」　

北監製作花燈又得獎！李宗瑞：懂得自省

即／宜蘭機車行大火！4店面燃燒釀9傷

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

22元熊貓外送發票中千萬　獎金沒人領爆官司糾紛

即／陳怡君疑涉貪！服務處遭搜索　檢帶回10人調查

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

搶買「三星電選四倍十期」　彩券行推另1玩法更賺

S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩

夫約洗泰國浴當面性交！網紅妻崩潰還挨告

許瑋甯宣布新身份…害羞放閃！邱澤低調「寵妻護花」

諾羅肆虐就診創高！醫提醒：先別吃這食物

今元宵「15禁忌」1動作恐觸怒神明　3生肖大福星

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

高雄碎屍魔張介宗親弟失聯　警方解釋原因

劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

醫染諾羅「1天狂拉10次」：別再吃吐司稀飯了！

超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

即／天雨路滑！彰化東外環15大小車連環撞

蘋果春季新品無預警上架

快訊／北市議員陳怡君議會辦公室、服務處　驚傳遭搜索

新北耶誕城新場地找到了？網提1處「場地很大」

更多

最夯影音

更多

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面