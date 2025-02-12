劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群遭起底全關閉

▲成大副校長陳鴻震（左）與台大資工系教授徐宏民（右），爆出軌同一名小三。（圖／翻攝自成大官網、台大官網）

圖文／CTWANT

成功大學副校長陳鴻震、台灣大學資工系教授徐宏民，2人被爆婚內出軌，且外遇對象是同一名女子，消息傳出後，女子的全名曝光，而且關閉相關社群平台，疑似早有警覺。對此，女子任職的台北市電腦商業同業公會表示，因涉及私人領域，所以不予回應。

根據《鏡週刊》爆料，陳鴻震和該名高姓女子因業務往來認識，2人長期保持聯繫，並發展出婚外情，上月16日被拍到在北市大安區一家餐酒館共進晚餐；另外，他還多次前往台北和高女約會，甚至贈送昂貴禮物，顯示關係非比尋常。

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然而，高女還和台灣大學資工系教授徐宏民關係匪淺，2人曾在去年聖誕節前夕前往宜蘭約會，結束後返回徐男住處。

針對此案，《三立新聞網》掌握，不僅得知高女的全名為「高Ｏ凌」，而且可能有所警覺，已關閉臉書和IG，但還是有若干資料曝光在公開訊息中。進一步調查發現，高女是台北市電腦商業同業公會全職人員，職稱在副總經理以上，2000年入職至今，在公會帶領10人以上團隊，負責大型展會活動策展與管理、政府專案執行規模至少5000萬以上規模。

此外，相關資料也顯示，高女擁有姣好外貌，做為國科會與各大學之間多項計劃的聯繫窗口，和頂大之間保持密切聯繫。台北市電腦商業同業公會總機表示，不便就同仁私人領域事件做出回應。

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