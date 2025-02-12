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22元外送發票中千萬！獎金沒人領爆糾紛　幸運兒怒告foodpanda

千萬發票幸運兒只花22元foodpanda熊貓外送費就中獎。（本刊資料照，示意圖，非當事人）

▲千萬發票幸運兒只花22元foodpanda熊貓外送費就中獎。（本刊資料照，示意圖，非當事人）

圖文／鏡週刊

千萬發票幸運兒只花22元foodpanda熊貓外送費就中千萬大獎羨煞一堆人，沒想到，最後卻領獎鬧出官司糾紛！台北地方法院近來審理一宗民事案，發現一名消費者透過foodpanda叫外賣，其中的22元外送費居然中了最大獎1000萬元，該名消費者未在截止日領獎，認為foodpanda有疏失，日前已向法院提告求償。

財政部賦稅署在去年3月5日，也就是112年9月、10月統一發票領獎期限的截止日最後一天，發現還有3張千萬特別獎沒有人領，一度提醒中獎人盡速在當天下午3點半到指定銀行在關門前趕快領取，否則就要跟千萬獎金說掰掰！

財政部還不忘提醒，這3張未領的千萬特別獎，都在新竹以北，最低花費只有外送費22元，最高消費金額190元在統一超商，消費地點明細分別是：臺北市信義區忠孝東路4段某處由foodpanda的外送費等22元雲端發票。

第二張發票則是臺北市北投區石牌路2段201號義美食品購買43元商品的電子發票，及第三張在新竹縣湖口鄉文化路55號7-11超商購買食品等190元的電子發票。

結果最低花費的外送費22元這張千萬發票過了截止時間仍沒人領，中獎人雖然收到foodpanda熊貓外送電子發票中獎通知，沒有親赴銀行領獎而錯失千萬獎金，認為foodpanda有疏失而提告。

由於foodpanda的每筆消費總金額包括餐飲費、服務費與外送費，需要統編報帳的話，也有統一編號欄位可填寫，消費者的電子發票中獎時，電子信箱也會收到E-mail通知在期限內兌獎。

若已完成載具歸戶且設定領獎帳戶，中獎金額將自動匯入設定的銀行帳戶；不過，若有中獎發票但尚未歸戶，則需在兌獎期間內，攜帶中獎通知信件「發票號碼」及「列印密碼」至金融機構等地領獎，究竟該件官司最後結果為何？有待法官查明真相定奪。


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