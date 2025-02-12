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重視健康平權　聖馬爾定醫院獲國際HPH最佳海報獎

▲▼ ［聖馬爾定醫院營養室榮獲2024年國際HPH最佳海報獎］ 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

▲聖馬爾定醫院營養室榮獲2024年國際HPH最佳海報獎。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

第30屆世界健康促進醫院與健康照護機構（HPH）國際研討會，日前在日本廣島舉行，吸引來自34個國家和地區約800名專業人士參與，堪稱全球健康促進領域的重要盛會。本次大會聚焦醫院及衛生服務對健康平權的貢獻，共發表449篇海報，天主教聖馬爾定醫院營養室以「社區健康促進，從醫院餐廳做起」為主題，從眾多參賽者脫穎而出，榮獲「最佳海報獎」，優異表現備受國際肯定。

▲▼ ［聖馬爾定醫院營養室榮獲2024年國際HPH最佳海報獎］ 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

▲第一作者營養室尤偉銘副主任，代表領取最佳海報獎。（圖／聖馬爾定醫院提供）

台灣即將邁入超高齡社會，2025年高齡人口將占總人口的20.1%。隨著年齡增長，老年人面臨牙口功能退化、味覺與嗅覺改變，限制了對食物多樣性的攝取，營養不良風險提高。為此，聖馬爾定醫院營養室從醫院餐廳出發，提出高齡友善的飲食健康促進策略，為高齡長者提供改善健康生活品質的具體解決方案。

醫院餐廳不僅是用餐的場所，更是連結社區健康促進的重要平台。面對老年生理功能退化，包括咀嚼困難、進食量減少及腸道功能變差等問題，聖馬爾定醫院營養室特別研發「銀髮友善軟質餐盒」，選擇容易咬的軟質食材，並切成小塊好入口，幫助咀嚼困難的長者順利進食，預防營養不良。

根據研究，台灣每10位老年人就有1位有咀嚼困難問題，造成老年人的熱量攝取偏低，尤其蔬菜、水果及乳品的攝取更是不足。聖馬爾定醫院營養室特別設計高齡友善的軟質餐盒，結合國民健康署飲食指南，強調軟質食材，好咀嚼、在地食材，好入手、多樣搭配好繽紛，搭配多元食材，讓餐點色彩繽紛、增加食慾、簡單烹調，好美味，優化烹調方式，讓軟質餐盒既健康又美味，均衡營養，好健康，根據老年人營養需求，調配均衡比例的餐點內容等五大特色。

聖馬爾定醫院營養室整合醫院專業團隊，定期舉辦健康促進活動，包括肝病蔬食餐會、控糖俱樂部、高齡友善共餐活動及慢性病防治飲食工作坊等，讓社區民眾與長者輕鬆學習健康飲食知識。此外，還特別提供春節、母親節、中秋節與聖誕節的節慶應景餐點，以及將創意融入餐食設計，讓長者吃得快樂又營養。

聖馬爾定醫院餐廳為高齡友善與健康促進，打造成功的餐飲經營模式，建立提升社區健康及餐廳營收的雙贏典範。本次榮獲HPH最佳海報獎，不僅肯定營養團隊在健康促進的努力成果，也為台灣的創新醫療服務打響國際知名度。

 
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