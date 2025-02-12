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碎屍魔羈押還能閱報、看電視！檢聲請禁令遭法院駁回

▲▼ 高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲張介宗在看守所內竟能看電視、閱報，檢方聲請禁止但遭法官駁回。（圖／記者吳世龍攝，下同）

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

高雄前鎮73歲恐怖碎屍魔張介宗6日被檢方聲押關在看守所內，但他竟能在看守所內看電視、閱報，檢方擔憂此舉恐造成偵辦進度外洩，影響案件調查，因此向法院聲請禁止張嫌接觸媒體。不過，法院審理後，認為禁止閱報與滅證並無關連，因此駁回聲請。

據了解，檢方於6日聲押張嫌時，曾向法官提出禁止其訂閱報紙及閱讀涉己新聞的請求，這一部份遭法官駁回。法官認為，當時檢方僅能證明張嫌涉嫌殺害一名林姓婦人，尚無證據顯示他與另外兩名婦人（張婦及黃姓兄嫂）的死亡有關，因此涉及被告知的權利。

▲▼ 高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝，下同）

然而，隨著檢、警進一步調查，目前已確認張嫌幾乎已確認涉嫌殺害3名婦人，截至目前專案小組已撈出23塊屍塊，確認其中包含林婦及張婦的殘骸，但黃婦的遺體仍未尋獲，關鍵的頭顱及兇刀也尚未找到，案情嚴重程度已達「罪大惡極」。

10日檢警壓解張嫌至其住處進行二度搜索採證，試圖突破其心防。在長達5.5小時的過程後，似乎沒有重大的進展。

然而，令人擔憂的是，張嫌目前所在的看守所允許收容人申請購買電視及訂閱報紙，且其涉案新聞並未被過濾或剪報，意味著張嫌能隨時掌握偵辦進度，甚至可能據此編造謊言或擬定應對策略，增加檢警偵辦難度。檢方將盡快補足證據，重新向法官聲請禁止其接觸電視及報紙等媒體。另據了解，張嫌目前尚未購買電視或訂閱報紙。

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