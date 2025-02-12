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SUBWAY「黑胡椒嫩豬潛艇堡」全門市開賣！黃金佐料搭法大公開

▲▼SUBWAY今年春季推出全新「黑胡椒嫩豬潛艇堡」 。（圖／業者提供）

▲SUBWAY推出全新「黑胡椒嫩豬潛艇堡」 。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

連鎖潛艇堡品牌「SUBWAY」今年春季推出全新「黑胡椒嫩豬潛艇堡」，以家常黑胡椒嫩豬柳做為主角，並開放自選麵包、蔬菜、醬料，同步公開推薦「黃金比例」佐料搭法，還可加價10元升級人氣「火焰烤餅」餅皮，即日起於全門市開賣。

▲▼SUBWAY今年春季推出全新「黑胡椒嫩豬潛艇堡」 。（圖／業者提供）

▲「黑胡椒嫩豬潛艇堡」搭配生菜、洋蔥、青椒佐以橄欖油最適合 。

SUBWAY推出全新「黑胡椒嫩豬潛艇堡」，採用100%台灣嫩豬以醬油、米酒、糖醃漬而成，再撒上辛香黑胡椒增添香氣，還原台灣家常菜黑胡椒豬柳的經典風味，並公開黃金比例搭法，搭配新鮮生菜、爽脆洋蔥、青椒淋上橄欖油最適合，也開放麵包、生菜、醬料隨意任搭，6吋售價150元，即日起於全門市上市。

同步也可加價10元升級人氣「火焰烤餅」餅皮，有別於麵包的蓬鬆柔軟口感，火焰烤餅餅皮Q彈有勁，烘烤至微焦後更帶有酥脆口感。

▲▼漢堡王捲捲德腸堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王捲捲德腸堡限量回歸。

另，漢堡王超人氣「捲捲德腸堡」即日起限量回歸，一共網羅3口味選擇包括經典「捲捲德腸堡（售價199元）」、「捲捲德腸烤牛堡（售價139元）」及「捲捲德腸脆雞堡（售價139元）」，全吃得到彈牙多汁的煙燻德式香腸淋上特製烤肉醬，數量有限、售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

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