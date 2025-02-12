增購10萬劑流感疫苗僅東洋一牌　20日開打「可能有第二波開放」

▲疾管署副署長曾淑慧，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

藝人大S猝逝引發全台流感疫苗搶打潮，行政院上周四拍板緊急增購10萬劑流感疫苗，提供65歲以上長者、幼兒、潛在疾病者等11類風險族群接種。疾病管制署今（12）日宣布，由台灣東洋藥品股份有限公司得標，供應產品為細胞培養疫苗，可如期在20日開打，盼高風險對象儘速接種，如果接種情況不如預期，也可能會有第二波開放。

疾病管制署今日表示，已於2月11日完成10萬5,000劑（含國防部軍醫局委託代購5,000劑）採購作業，由台灣東洋藥品股份有限公司得標，供應產品為細胞培養疫苗，適用年齡為6個月以上兒童、青少年及成人。預定2月14日辦理10萬劑公費增購疫苗驗收作業，加計疫苗配送及撥發時程，可如期於2月20日開打。

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本次疫苗會提供65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類原計畫第一階段實施對象公費接種。

曾淑慧表示，希望優先族群儘速接種疫苗，也會每天評估接種情況，若接種情況不如預期，也可能會有第二波開放。後續若沒有用完，疫苗屆效就會銷毀；今年10月之後新一季流感疫苗開打，因為屆時疫苗株也會調整，不會再用現在這款。

▲增購10萬劑流感疫苗對象。（圖／疾管署提供）

疾管署說明，增購10萬劑流感疫苗將按各地方政府衛生局先前提報的計畫實施對象需求量比例分配，預計2月17日將疫苗配送至各衛生局，再由衛生局轉發至其規劃之接種地點。

為利接種作業順利，疾管署訂於今日下午邀集衛生局召開聯繫會議，說明增購疫苗配送規劃及實施對象等，將請衛生局依分配量和配送時程規劃安排轄區接種作業，並請衛生局能配合於2月18日將接種地點公布於各衛生局網站 ，以利民眾查詢。

根據「114年增購四價流感疫苗採購案」決標公告，本次共有台灣東洋、賽諾菲兩家廠商投標，台灣東洋以1270.5萬拿下標案，供應10.5萬劑疫苗，換算每劑約121元。對照去年度流感疫苗採購東洋流感疫苗單劑242元，相當是半價供應。

台灣東洋表示，了解疫苗基金預算有限，並為降低對 2025 年、新年度流感疫苗疫採購的影響，台灣東洋成功爭取國外原廠 CSL seqirus 的支持，公益無償取得部分細胞型流感疫苗並同意參與此次具緊急性的疫苗採購案。

賽諾菲表示，2024-2025流感季賽諾菲流感疫苗庫存有限，可供應公費疫苗增購數量亦有限，此次標案以去年相同價格參標。