「台灣諾羅大流行」流感也在高峰　噴酒精無效！林氏璧籲做好1事

▲必須用肥皂勤洗手。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者施怡妏／綜合報導

「台灣諾羅病毒大流行，流感也在高峰！」前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧指出，台灣流感門急診就診約18萬人，為近十個流感季同期最高；諾羅病毒目前無特效藥和疫苗，只能靠自身免疫力克服，酒精和乾式洗手液無效，一定要用肥皂濕洗手，蔬果需充分沖洗、避免生飲生食，尤其是貝類食物。

林氏璧在粉專發文，根據疾管署數據，今年第6週（2月2日至2月8日），類流感門急診就診人數達到18萬1千餘人次，創下近十個流感季的同期新高。上週（2月4日至2月10日）新增128例流感重症病例，其中28例死亡，主要感染H1N1病毒。自2024年10月1日至2025年2月10日，累計795例重症病例，死亡病例達160例，其中大部分未接種本季流感疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為應對流感高峰，台灣即日起至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑的使用條件，只要有類流感症狀且家人、同事或同班同學有類流感發病者，經醫師判斷符合條件者即可開立公費藥劑，無需流感快篩。

同時，諾羅病毒的傳播也在加劇。從2月2日至8日，腹瀉門急診就診人數突破30.2萬人次，創下近10年同期新高。近4週共接獲398起腹瀉群聚通報案件，其中98.6%由諾羅病毒引起。

諾羅病毒傳染力強，潛伏期約10至50小時，患者可能因食用受污染的食物或飲水、與病人接觸等方式感染。腸胃炎主要症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛及發燒，症狀可持續1至10天。

林氏璧特別提醒，諾羅病毒目前無特效藥和疫苗，唯一的治療方法是支持性療法，靠自身免疫力克服感染，注意營養及水分、電解質的補充，避免脫水。最重要的是，必須用肥皂濕洗手，酒精和乾式洗手液對諾羅病毒無效，「蔬果需充分沖洗、避免生飲生食（尤其是貝類食物）、注意居家環境衛生（使用稀釋過的漂白水消毒環境）」。