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85歲男泡湯突昏厥！銀髮族及慢性病患泡湯注意　7大法則保命

▲▼85歲翁泡湯突然昏倒經救護人員現場急救並火速送醫獲妥善治療後無大礙。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼85歲翁泡湯突然昏倒經救護人員現場急救並火速送醫獲妥善治療後無大礙。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮瑞穗鄉富源村日前發生一件民眾來遊玩泡溫泉時突然昏厥，家屬報案求救，經救護人員現場急救並火速送醫獲妥善治療後無大礙。

救護人員到達現場後發現一名男性患者約85歲已清醒，測量生命徵象及測血糖後幫患者施打生理食鹽水， 患者情況穩定後，迅速將患者送往轄區醫院急診救治。 

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救護人員表示，冬天是適合泡溫泉的季節，但是高溫會使血管擴張，血液流向四肢，造成心臟及腦部血液供應減少，增加心血管疾病的風險。

▲▼85歲翁泡湯突然昏倒經救護人員現場急救並火速送醫獲妥善治療後無大礙。（圖／花蓮消防局提供，下同）

花蓮消防局提醒，年節期間隨著天氣變冷，有不少人會選擇安排泡溫泉、賞雪等休閒活動。冬季泡湯確實是一大享受，但在享受泡湯時也需多注意，時間不宜超過30分鐘，且建議結伴同行。無論你是否患有心血管疾病，對年長者而言，想要在寒冬裡盡情享受泡湯的樂趣，必知以下7大健康泡湯法則。

▲▼85歲翁泡湯突然昏倒經救護人員現場急救並火速送醫獲妥善治療後無大礙。（圖／花蓮消防局提供，下同）

1、泡湯宜15分鐘以內：寒冷的天氣不宜長時間泡湯，最好將時間控制在15分鐘以內。因為長時間泡湯可能導致四肢血管擴張，進而引發心肌梗塞或腦中風等急症。最好先從泡腳開始，慢慢泡到上半身，讓自己能更適應溫度上的差異。
2、泡湯後起身應緩慢：泡湯會讓血管擴張，容易導致低血壓，因此在泡湯後起身時應該緩慢，避免因急速起身而暈倒。
3、避免大量飲酒：飲酒會令血管擴張，血壓波動，加速水分流失，讓昏厥的機會大大增加。
4、攝取足夠水分：在泡湯前後應保持充足的水分攝取，以防止泡湯期間水分流失過多，導致頭暈和暈倒情況發生。
5、水溫勿超過40℃：對於糖尿病患者、高血壓、膽固醇過高患者來說，泡湯時需格外小心，水溫最好不要超過40℃，避免快速改變水溫，引發心血管急症。
6、飯後2小時不泡湯：寒冷的天氣，親友聚餐少不了，但在飯後2小時內最好不要泡湯，以免心臟負擔過重，引發心腦血管急症。心血管疾病患者泡湯時最好有親人陪同，避免獨自泡湯時發生意外，失去黃金治療時機。
7、規律用藥和測量血壓：心血管疾病患者應該保持規律用藥，定期監測血壓，以有效控制病情。如果出現心臟病症狀，應該盡速就醫。對於患有心血管疾病病史的人，建議隨身攜帶健保卡和緊急用藥，以備不時之需。

花蓮縣消防局呼籲民眾在嚴寒的冬日裡，溫泉會館總是座無虛席，成為人們追求解壓、舒緩疲勞的樂土。然而，對於患有心血管疾病等慢性病的人來說，在享受泡湯樂趣的同時，更需謹慎對待身體健康，才能快樂又安全出遊。

民眾可事先於手機上安裝「消防防災e點通」，在緊急需求時可以一鍵報案，使119派遣員可立即獲得位置座標即時派援，以保生命之安全。

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