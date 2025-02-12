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溪北六興宮媽祖新加坡交流　墨寶蜂搶題「正」字籲心存正念

▲▼ 溪北六興宮墨寶題字相當搶眼有質感，用親色堤上正字極具意義 。（圖／記者翁伊森攝）

▲溪北六興宮媽祖將前往新加坡國際交流，由主委江筱芃以正為字所題的墨寶相當搶眼有質感，鑾轎出訪時格外顯眼 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

溪北六興宮正黑面三媽國內外文化參訪交流活動是一年一度的宗教盛事，乙巳年經擲茭請示媽祖指示賜金言以【心量等持~量~法深道行】為主題，於12日上午10時30分舉行起駕團拜典禮。現場發放由主委江筱芃以「正」為字所題墨寶，造成民眾蜂搶，隨後繞境溪北村進行會香賜福活動後，將於2月17日至2月19日前往新加坡地區進行三天二夜的宗教文化交流會香活動，將於2月19日回台稟香圓滿畫下台灣新加坡文化交流活動的完美句點。

▲▼ 嘉義新港溪北六興宮 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 溪北六興宮媽祖將前往新加坡國際交流，由主委江筱芃與新港奉天宮董事長共同將媽祖請上神轎 。（圖／記者翁伊森攝）

由於媽祖信仰國際化，不再只是宗教傳播，更是華人在全球化中的文化適應與傳承，新加坡民俗宗教信仰具多元包容力，以廣納各種族文化、宗教及風土民情聞名，尊重彼此的傳統節慶及宗教信仰，迄今仍保留許多華人的傳統文化及習俗，相當具有包容及尊重情懷。之前在台灣與新加坡、馬來西亞等各地信仰者努力下，跨越國界的信仰，融合文化交流，帶來正心、正念、正能量。

▲▼ 嘉義新港溪北六興宮 。（圖／記者翁伊森攝）

▲溪北六興宮今年以紅色宣紙加上金色題字相當搶眼有質感，現場民眾蜂搶。（圖／記者翁伊森翻攝）

江筱芃表示，乙巳年媽祖指示賜金言:【心量等持~量~法深道行】指的是心量廣大、心行平等，離開心之浮沉，而得平等安詳，心止於一境而不散亂。期望藉由【心量等持~量~法深道行】文化參訪交流活動道法自然，能讓國際間社會大眾感受宗教信仰的力量，取得內心的安定，繼而增進社會及國際之和諧。

▲▼ 溪北六興宮墨寶題字相當搶眼有質感，用親色堤上正字極具意義 。（圖／記者翁伊森攝）

▲溪北六興宮今年以紅色宣紙加上金色題字相當搶眼有質感，第一份是送給行政院長卓榮泰。（圖／記者翁伊森翻攝）

江筱芃表示，現場限量百份墨寶是由她自己題字，正字代表正統、正規、正心及正念與正能量，以紅色宣紙做底加上金色題字，再搭配木頭材質做邊框，由於相當有質感，造成現場民眾蜂搶，她更自豪地說，第一份是行政院長到訪六興宮時送出的。

江筱芃主委強調，我們拜媽祖、學媽祖，在修行的路上，知道人生幾何，譬如朝露，無常隨時到來，因此面對不同的人、事、理，要學習媽祖愛心拓寬，心量廣大、平等持心的對待一切。

交流活動預計將參訪新加坡地區韮菜芭城隍廟、瓊州天后宮、萬天府及兀蘭蓮天宮等香火鼎盛的宮廟，期望拓展正黑面三媽國際新香路，並增進社會及國際之和諧，讓媽祖文化於新加坡獲得更多的認同，期透過宗教文化交流活動，維繫台灣與新加坡之間各大宮廟的友好情誼，最終以實現媽祖一家親為目標共同努力。

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