室友突提前回宿舍！男大生緊張放火燒「充氣女友」　意外引發火災

▲男大生害怕自己的充氣娃娃被室友發現，直接在走廊上放火燒，引發火警。（圖／微博）

圖文／CTWANT

大陸安徽省一間合肥工業大學的學生宿舍，日前發生一起火災，起因是因為一名男學生在宿舍使用「充氣娃娃」，結果室友卻提前返回宿舍，讓該名男大生相當緊張，直接在走廊上將充氣娃娃放火燒，試圖要「毀屍滅跡」，所幸最終並無造成任何人員傷亡。

根據陸媒《貓頭鷹視頻》報導，大陸安徽省一間合肥工業大學的學生宿舍近日貼出一則公告，要求學生「不要在樓內用明火處理矽膠類的物品，以及一些可燃性垃圾，以免發生火災。」

整起事件起因，是一名男學生在宿舍使用「充氣娃娃」，結果室友卻提前返回宿舍，因此讓該名男大生相當緊張。後來竟直接在走廊上放火將充氣娃娃燒掉，意外引發校園火警，所幸最終火勢及時撲滅，並無造成任何人員傷亡。

對此，合肥工業大學工作人員回應「是在宿舍走廊燒的，燒的是充氣娃娃，當時警衛就直接聯繫消防了，已經處理好了，沒有任何財產損失和人員傷亡，也已經和當事人學生溝通好了。」

消息一出也引起網友熱議，紛紛留言表示「這位同學用最轟轟烈烈的方式讓全校知道他分手了」、「可以不愛，但請別傷害，充氣娃娃承擔了所有」、「原本只是不想給室友知道，現在一燒成名天下知，這太尷尬了」、「一燒成名！這下好了不光宿舍人知道了全學校的都知道了」、「人員密集場所使用明火。應該按危害公共安全罪處理了吧？」

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