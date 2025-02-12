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諾羅病毒肆虐！1人中標「全家團滅」　醫籲：嚴防開學群聚感染

▲▼ 近來諾羅病毒肆虐，醫師提醒務必提防群聚感染 。（圖／亞大附醫提供）

▲近來諾羅病毒肆虐，醫師提醒務必提防群聚感染。（圖／亞大附醫提供）

記者許權毅、陳韻如／台中報導

春節連假過後急診就診人數暴增，且患者多為腹瀉症狀，而據疾管署統計，上周腹瀉門急診就診人次衝破30萬，創下10年來新高；群聚方面，過去4周共有398起，其中98.6%檢出為諾羅病毒。台中就有一名5歲男童「小鴻」因感染諾羅住院，未料隔天父母及妹妹也跟著掛病號，「全家被團滅了」。對此，醫師表示，諾羅傳染力極強，醫師呼籲務必落實手部衛生與環境消毒，避免疫情擴散。

亞洲大學附屬醫院兒科主治醫師陳傑賀表示，諾羅病毒腸胃炎好發於冬季，且傳染力強，成人及小孩皆可能被感染，只要接觸到受污染的食物、水源、患者排泄物，甚至是飛沫，就可能開始傳播感染，最近適逢春節，有不少幼童與家人聚餐後，出現急性嘔吐、水瀉及低度發燒等症狀，甚至全家感染「團滅」，集體至急診就醫。

陳傑賀指出，諾羅病毒腸胃炎屬自限性疾病，多數患者2至3天可自行康復，但幼兒因免疫力較弱，易出現反覆發燒、嘔吐、食慾不振，甚至脫水危機，臨床治療以補充水分及電解質為主，成人家長可給予少量多次口服電解質液，若情況嚴重至無法進食者，則須以靜脈注射點滴進行輸液治療，治療期間需避免幼童食用油膩或刺激性食物，導致腹瀉症狀加劇。

陳傑賀也強調，諾羅病毒的潛伏期短，約12至48小時，且僅需極少量病毒即可致病，甚至還能在環境中存活數天，有些患者嘔吐後48小時內仍具傳染力，因此都會告知務必居家隔離至症狀解除後48小時，才算度過危險期，以「小鴻」被送到急診住院為例，才只過了一天，父母及妹妹都出現同樣症狀，全家人都被迫在醫院團聚。

陳傑賀建議，若家中幼童感染諾羅病毒，家人處理嘔吐物或排泄物後，務必再以1比10比例的稀釋漂白水徹底清潔，雙手需用肥皂與清水搓洗至少20秒(酒精消毒效果有限)，以免重複感染，此外也要避免食用未煮熟海鮮，尤其是生蠔等貝類，生熟食刀具、砧板也需分開，避免交叉污染。

陳傑賀提醒，最近不少私立幼兒園已經開始上課，疫情蠢蠢欲動，加上各學校也恢復上學，校園有可能是下一個群聚感染的「培養皿」，因此家長務必觀察子女活動狀況，若出現持續腹瀉、嘔吐或無法進食等嚴重症狀，應立即就醫，以免演變成重症導致病情更加棘手。

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