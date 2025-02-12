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警方烏龍指控媒體主管是車手　司改協會：辦案草率！

萬華警分局烏龍辦案，將一名洪姓媒體主管指為畫面中的洪姓車手，引發極大爭議。（翻攝畫面）

▲萬華警分局烏龍辦案，將一名洪姓媒體主管指為畫面中的洪姓車手，引發極大爭議。（圖／翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

昨（11日）傳出台北市萬華分局大理街派出所於去年底偵辦詐欺集團車手案件時，向銀行調閱自動提款機（ATM）監視器畫面，試圖鎖定嫌疑人。然而，銀行所提供的影像並非案發地點及時間的監視畫面，導致該員警誤將一名H姓媒體主管列為嫌疑人，甚至對其進行傳喚，險些遭函送地檢署法辦。

縱使H姓媒體主管一直喊冤，承辦警員仍無動於衷，直到隔日，當事人主動探究並質疑警方調查程序，萬華分局才經內部查證後，確認銀行提供的監視影像錯誤。察覺嚴重疏失後，萬華分局長董欣欣親率多名員警，專程前往H姓主管任職的媒體公司，當面致歉。

針對此案，司法改革關懷互助協會理事長李震華嚴詞批評，警方辦案竟對證據調查如此草率，令人難以置信。他指出，承辦員警不僅未能即時排除錯誤資訊，甚至未經及時調閱該時點前後更長的影像，及嚴謹比對影像細節，便直接以制式筆錄入罪引導式訊問，險些造成司法冤案。

李震華強調，監視器畫面往往是偵辦詐欺案件的關鍵證據，對案件發展具有決定性影響。然而，在偵查階段，一般民眾極難取得影像證據，僅能被動接受警方盤問，只能寄望警察及檢察官能用心聽取及認真查證。倘若偵查機關未能嚴格履行證據審查義務，民眾的命運無異於參與「俄羅斯輪盤」，運氣好則遇上負責任的司法人員，運氣差則可能身陷冤獄，第一線負責調查證據的司法警察體系，不應該成為這種機率遊戲。

李震華指出，一旦案件進入起訴程序，被告不僅可能因訴訟影響工作權，更可能承受社會標籤化的巨大精神壓力，名譽嚴重受損。他表示，不少法律人正在呼籲將微輕罪的偵察權下放給警察，為早日取得實際執行的犯罪偵查權責，可以直接做出起不起訴處分，警察局署更應再嚴謹調查程序、提高辦案公信力。

李震華直言，政府固然應嚴打詐欺犯罪，但刑事訴訟法與證據法則的嚴格適用，才是真正落實《憲法》保障人民權利的關鍵，「若檢警對證據審查不嚴謹，未能落實排除錯誤證據之義務，將極易釀成冤案，並對司法信譽造成無法挽回的傷害。倘若今天被誤認的對象是毫無背景的一般民眾，恐怕後果將更為悲慘，甚至可能無法自證清白。」

李震華呼籲，司法警察作為刑事偵查的第一線工作，除強化調查證據的能耐外，應具備更高的證據審查標準，為將來分擔微輕罪的偵察權做好準備，唯有嚴格遵循證據法則，才能防止冤錯案件的發生。「每一起冤錯案，背後都可能是一個家庭的悲劇，司法體系絕不能輕忽其影響。」


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