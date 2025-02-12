小兩會春節前有初步互動　國台辦痛批：沒有歡迎陸居民赴台遊誠意

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

福建16人、上海12人旅遊踩線團原申請2月10日來台6天，如今卡在我方台旅會和海旅會（以簡稱小兩會）協商毫無進度，至今來不了台灣。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（12）日再次強調，春節前福建、上海踩線團向我方申請來台考察，陸方海旅會曾同步的知會我方台旅會駐北京辦事處。言下之意，等同「小兩會」已經有初步接觸，反倒是民進黨假借小兩會溝通為名，阻撓大陸居民赴台旅遊。

朱鳳蓮指出，大陸文化和旅遊部宣佈恢復福建上海居民赴台團隊游，福建上海旅遊業者組成的踩線團，很快向台灣有關方面提出赴台考察的要求，表明在恢復大陸居民赴台旅遊上「積極」態度積極，言出必行，受到台灣旅遊業界和民眾的普遍歡迎。「但是，民進黨的消極反應變相阻撓，卻如同給他們的熱情澆上了一盆冷水。」

朱鳳蓮表示，兩岸旅遊問題的癥結和障礙，在於民進黨的干擾阻撓，不在旅遊小兩會有溝通，小兩會溝通並不是恢復兩岸旅遊的先決條件，2020年初新冠疫情爆發。民進黨不顧兩岸有關協議規定，單方面全面禁止大陸居民赴台旅遊，還禁止台灣旅行社經營台灣居民到大陸團隊游業務。

朱鳳蓮進一步說，2024年大陸居民赴馬祖金門旅遊先後恢復，也沒有經過小兩會溝通，但是為了進一步恢復大陸居民赴台旅遊，「2024年11月我們考慮台旅會的請求，同意台旅會來訪並與海旅會見面，台旅會卻以經費預算不足為由臨時取消行程。」

朱鳳蓮也透露，春節前福建上海踩線團向台灣有關方面提出赴台考察要求，海旅會曾同步的知會台旅會駐北京辦事處，「我們不反對在兩岸旅遊恢復之後，小兩會就兩岸旅遊中的具體問題聯繫溝通。」

朱鳳蓮痛批民進黨，假借小兩會溝通為名，行阻撓大陸居民赴台旅遊，主要出於謀獨對抗本性和政治私利，對台灣主流民意和業界的呼聲充耳不聞，對台灣基層民眾和業者利益受損視而不見。

朱鳳蓮指出，一再用各種站不住腳的理由，對兩岸旅遊和各領域的交流阻撓。台灣（觀光旅遊）業界對此已經表示了極度的失望和強烈的憤感，如果一味的私心自用，必將更失人心，自食惡果。

朱鳳蓮強調，大陸方面在春節前宣佈將恢復福建、上海居民赴台旅遊，民進黨種種表現再次說明「他們根本沒有歡迎大陸居民赴台旅遊，恢復兩岸旅遊交流的誠意，編造說辭欺騙台灣民眾和業者，企圖向大陸甩鍋卸責的政治算計。」

最後，朱鳳蓮說，台灣民眾和各界的眼睛是雪亮的，究竟誰在意台灣同胞福祉為念，努力恢復擴大兩岸旅遊等各領域交流，誰在無視台灣主流民意和業者利益，一味地謀獨對抗，不負責任地干擾阻撓兩岸交流合作，外界已經看得越來越清楚，希望民進黨在大陸居民赴台旅遊問題上拿出誠意，採取務實舉措。

