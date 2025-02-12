睡不夠7hrs有多傷？AI曝「皮膚恐怖對比」　專家警告：變老又變胖

▲ 睡眠不足影響最先反映在皮膚上。（圖／翻攝自SIMBA）

記者陳宛貞／綜合外電報導

你今天睡滿7小時了嗎？英國睡眠科技公司Simba利用人工智慧（AI）模擬睡眠不足的影響，顯示缺乏睡眠可能導致皮膚暗沉、腹部脹氣、指甲脆弱等問題，甚至影響血液循環，使皮膚失去光澤，並加劇濕疹、牛皮癬等皮膚狀況，讓人看起來更加憔悴。

《每日郵報》報導，Simba對英國2175名成人進行調查，分析其睡眠習慣、身體與外貌變化，並利用AI生成對比圖像，發現皮膚是睡眠不足的影響最早現形的部位。

15%的受訪者稱指甲變得脆弱，24%的人稱皮膚變得敏感，16%出現濕疹，7%患有牛皮癬，還有10%表示皮膚變得暗沉、沒有光澤。Simba合作夥伴The Sleep Charity副執行長阿堤斯（Lisa Artis）說明，夜間是皮膚自然修復的時間，但若血液循環減少，皮膚將無法有效再生，使膚質變差。

睡眠不足也可能導致體重增加，調查顯示，睡眠不足的受訪者中有26%體重超標，32%有脹氣問題。阿堤斯解釋，睡眠影響調節飢餓感的荷爾蒙「飢餓素」（ghrelin）與「瘦體素」（leptin），睡眠不足時飢餓素分泌增加，讓人更容易感到飢餓；而瘦體素則會減少，導致飽足感下降，使人更容易攝取高熱量食物，增加肥胖風險。

缺乏睡眠還會影響體溫調節，導致手腳冰冷。阿堤斯指出，體溫受到生理時鐘控制，因此睡眠與體溫調節息息相關，而睡眠不足可能讓身體無法正常調節體溫，導致手腳異常冰冷或忽冷忽熱的不適感。

英國國民保健署（NHS）建議，健康成人每天需要7至9小時睡眠，具體需求視年齡、健康狀況及個人習慣而異。兒童與青少年因生長需求，需要更長的睡眠時間，而新生兒每天甚至可能睡8至16小時。