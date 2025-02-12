外國妹罹絕症　臨終前專程來台原因曝

記者陳俊宏／綜合報導

外國女子EWA被醫師診斷出罹患絕症，她決定在臨終前專程來看「福爾摩沙」台灣，「我最愛爬山，台灣也是世界上高山密度最高的島嶼，光這點就足以當作我亞洲第一站。」

▼EWA最愛爬山，而台灣有很多高山。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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EWA接受《不要鬧工作室》訪問指出，她之前在歐洲某家全球企業擔任經理，工作幾年後被診斷出某種疾病，「醫師告訴我那是絕症，要看接下來治療的流程，但我大概只剩下幾年可以活，當你的生命開始一點一滴流逝，你會做什麼？」

EWA表示，於是她在身體情況變糟之前，決定辭掉工作開始環遊世界，在拜訪過好幾個國家之後，亞洲是下一個目標；上網研究後，找到「亞洲之心台灣」的關鍵字，燃起她的興趣，於是花更多時間搜尋。

▼EWA上網找到「亞洲之心台灣」關鍵字。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



EWA指出，她找到一篇文章在敘述美麗島嶼台灣，也稱為「福爾摩沙」，擁有豐富天然資源和不同文化，包括雄偉山峰、起伏丘陵、海岸線等自然景觀，「我最愛爬山，台灣也是世界上高山密度最高的島嶼，光這點就足以當作我亞洲第一站，而台灣離其他亞洲國家也非常近。」

EWA提到，時間很長但人生很短，當有些人還在花時間製造後悔時，「我正在用我的時間，寫下沒有後悔的人生篇章。」