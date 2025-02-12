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百年藥房「負責人情婦」　為搶爭數億家產闖空門

圖、文／CTWANT

嘉義市某間百年藥房近期傳出家族醜聞，84歲負責人楊男花名遠播，在有家室的情況下結交小30多歲的情婦小花（化名），小花更看上楊男的錢財，將魔爪伸入藥局事業，在4年前獨子和張姓媳婦接下經營的重任後處處刁難，甚至聯合獨子的3位姐姐對其施壓，並闖空門進入楊家遭到逮捕，種種行徑讓楊家親友忍無可忍，決定出面曝光小花惡行並取回公道。

楊男經營的藥房在當地有百年歷史，其名下資產更達數億元，近期卻傳出家庭醜聞。（圖／劉耿豪攝）

▲楊男經營的藥房在當地有百年歷史，其名下資產更達數億元，近期卻傳出家庭醜聞。（圖／CTWANT提供，下同）

據了解，該藥房在當地可謂遠近馳名，楊男育有3女一子，兒子和孫子都克紹箕裘成為藥師，三代同堂執業更一度成為鄉里佳話，還積累下數億家產，而楊男已屆耄耋之年，仍在外拈花惹草、處處留情，除小花外還有2名情婦，當中又以小花行徑最為囂張。

楊男與小花交往時間至少有20年之久，對外聲稱「特助」或「乾女兒」，到哪都如影隨形，包括各種交際應酬場面，到後期小花更覬覦楊男的事業起了歪心，地位更猶如「地下董娘」，插手藥局金流及人事經營。

楊男元配及3位女兒不忍家族事業受到外人侵害，更擔心家產恐遭「五鬼搬運」、默默轉移，於4年前拜託獨子與張姓媳婦回來一同經營藥局，希望能將主導權拿回自己人手上，並導正家族的歪風。

小花透過楊男二女兒和三女兒聯繫上長女的兒子，由他接應後闖入楊家。（圖／民眾提供）

▲小花透過楊男二女兒和三女兒聯繫上長女的兒子，由他接應後闖入楊家。（

楊家獨子剛回到家族事業的前幾年，都只是從旁協助經營，未有關鍵性話語權，公司財務及人事聘用等權力仍在楊男手上，再加上小花不斷吹耳邊風，直到2024年5月，獨子不再隱忍，向父親表示小花的存在恐影響到公司營運，父子也為此產生爭執，最終在兒子的堅持下，才逐漸拿回藥局掌控權。

小花見局勢逐漸對她不利，開始施展她拿手的離間大法，對楊男的三位女兒居中挑撥，聲稱楊男年事已高，多年來的辛苦打拚出如今的事業，但在身體病痛時，獨子皆不聞不問，現在竟跳出來討經營權，假意是要為楊男出一口氣，實則是企圖利用至親製造家庭內亂。

楊家親友透露，小花1月20日聲稱關心楊男狀況，透過其二女兒和三女兒誘騙外甥，找來長女兒子來開鎖，打開廚房的逃生門擅闖住家，直到警鈴大響後，張女以為是小偷，隨即通報警方到場處理，這才發現闖空門的竟是楊男情婦。

楊家親友對小花找來同夥闖空門一事氣憤不已，立刻報警且不排除提告。（圖／民眾提供）

▲楊家親友對小花找來同夥闖空門一事氣憤不已，立刻報警且不排除提告。

「沒感受到家庭的溫暖，反倒看見人性的醜陋。」該名親友氣憤地說，楊家人如今不時就要看到小花來家裡吵鬧，現在更名目張膽來宣示主權，對其闖空門一事感到不解，認為挑釁成分佔大多數。

楊家親友認為小花身為情婦，根本沒有資格進到屋內，目前已針對小花找來同夥私闖民宅一事，赴警局做筆錄且不排除提出侵入住宅罪告訴，也盼法官還楊家人一個公道。

記者致電給楊男，由其女兒接起，面對婚內找情婦等相關問題，楊女僅稱「為什麼我們要回答這些問題」，其餘則不願多談，詢問記者名字和單位後就掛斷電話。

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