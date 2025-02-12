高雄碎屍嫌「昔日下屬」：他是狠角色！　腳下塞滿現鈔

▲高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

高雄碎屍案的嫌犯張介宗涉嫌殺害3女、剁成細塊後丟入水中，甚至還丟進垃圾車。有過去曾在張介宗底下工作的工人透露，張介宗是個「嚴格的工頭」和「狠角色」，身上隨時帶著數萬元現金用來賭博，還會把錢藏在腳下。

根據《記者爆料網》報導，這名工人表示，張介宗在工作中非常照顧員工，工作上也相當嚴格，是老闆的紅人。十多年前，張介宗還有一位住在麥寮的女友，他對女友和她的孩子也非常照顧。

▲張介宗涉嫌在住處殺害3名婦人並肢解棄屍。（圖／記者吳世龍攝）

不過同事透露，張介宗在講話、行動、眼神和做事上，都讓人感到是個「狠角色」，煞氣和霸氣十足。因此，當這次重大命案發生時，以前的同事們並不感到意外。

工人未聽說過張介宗缺錢，但知道他非常喜歡賭博，身上隨時帶著數萬元現金。特別的是，張介宗會把千元鈔票和百元鈔票塞進襪子和鞋底，因為他不喜歡帶皮包。

根據了解，張介宗曾在85大樓、101大樓以及天母行義路附近的23樓鋼構大樓豪宅擔任工頭，應該相當有錢。但後來他領了百萬退休金後，竟然還去申請中低收入戶，這中間到底發生了什麼事，以及這是否與殺人案有關，警方仍在調查中。