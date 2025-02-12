超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

▲成大副校長陳鴻震（左圖右）到高姓女子（左圖左）住處過夜，隔天一起出門，互動親密。台大教授徐宏民（右圖左）載高姓女子（右圖右）到宜蘭約會，下車時甜摟女方後背。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

成功大學副校長陳鴻震、台灣大學資工系教授徐宏民驚爆婚內出軌，還偷吃同一名小三，意外「撞三」。本刊去年底接獲爆料，指陳與電腦公會一名高姓女子過從甚密，因此展開調查，沒想到竟先直擊高與徐在耶誕前夕親密約會、勾手貼肩、同返香閨，又在上個月直擊高與陳共進晚餐、十指緊扣、浪漫過夜。2位領國家薪水的教授，管不住情慾，讓自己身陷桃色風暴，做了最壞示範。

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上個月16日、週四傍晚6點，國立成功大學副校長陳鴻震沒待在台南，他西裝筆挺的出現在台北市大安區一家餐酒館，獨自坐在吧檯等人，大約半個小時後，一名穿黑色長版皮衣、高筒靴的長髮熟女進入店內，陳一看到她，立刻舉手打招呼，2人隨即並肩坐在吧檯共進晚餐，席間有說有笑，互動親密。

▲2025.01.16 19:58 成大副校長陳鴻震（右）與高女（左）吃完晚餐後，在細雨中牽手散步。

本刊調查，這名與陳鴻震約會的高姓熟女在台北市電腦商業同業公會上班，雖然年過40，但身材嬌小、打扮有型，看起來比實際年齡年輕。事實上，本刊去年底就接獲爆料，指今年60歲、已婚的陳鴻震，與高發展不倫戀，2人是在4、5年前因業務往來認識，陳不但常北上與高幽會、過夜，還會送昂貴的禮物討高歡心。經過約1個月觀察，果然直擊陳、高共進晚餐，餐後還同返高的香閨過夜。

▲2025.01.16 20:00 高女（右）與陳鴻震（左）一前一後進入女方住處過夜。

已婚的陳鴻震與單身的高女幽會過夜，已經夠離譜，更扯的是，高女還腳踏兩條船，和已婚的台灣大學資訊工程系教授徐宏民親密互動，2人甚至早在耶誕節前夕就共赴宜蘭幽會，結束後也一起返回高的住處。

▲2024.12.23 17:15 台大教授徐宏民與高女到宜蘭約會，愉快大啖櫻桃鴨。

本刊調查，與高女互動親密的徐宏民與陳鴻震有許多共通點，除了都是國立大學教授，在學術界的地位崇高，外型也顯得斯文有品味，並都擁有愛妻、愛家的好男人形象。

▲2024.12.23 19:54 徐宏民（圖）停好車後，也熟門熟路地上樓進入高女住處。

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