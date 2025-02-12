控陸製啤酒標榜台灣原創、用我國國旗行銷　綠委列法條質疑誤導

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委郭國文表示，麒麟BAR啤酒明明是在中國的工廠生產，行銷卻使用中華民國國旗，雪山啤酒同樣也是中國製造卻使用美國國旗，不免讓人質疑是否會誤導消費者，「台北市政府不處理嗎？要繼續讓中國啤酒侵蝕本土釀酒業嗎？」而對於郭國文的質疑，相關單位、業者目前尚未做出回應。

▲郭國文質疑業者的行銷手法違規，台北市政府應該出面處理。（圖／翻攝自Facebook／郭國文）

郭國文11日在臉書PO文表示，麒麟BAR啤酒雖然是日本廠商監製，製造工廠卻在中國，行銷部分不僅官網寫著「台灣原創品牌」，還直接使用中華民國國旗，質疑是否會誤導消費者。

郭國文指出，根據《菸酒管理法施行細則》第12條規定，酒的廣告或促銷不可以使人誤信產自其他地理來源，「尤其中國製啤酒，可以接受中國中央與地方政府的各種補貼，才會有大筆預算用來台灣行銷」，他認為這樣的行為涉及違規，「台北市政府不處理嗎？要繼續讓中國啤酒侵蝕本土釀酒業嗎？」

郭國文直言，除了麒麟Bar啤酒，雪山啤酒也是中國製造生產，但使用美國國旗行銷，類似的問題先前已經檢舉過，無奈台北市政府沒有處理，這次更誇張，台北市政府應該要出來面對。

不過，面對郭國文的質疑，相關單位、業者目前尚未做出回應。