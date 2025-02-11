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基隆籌備2025年城鎮韌性演習　結合三會報機制強化防災準備

▲基隆籌備2025年城鎮韌性演習。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市2025年防災演習規劃，仿真演練貼近實戰需求 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市為強化年度防災演習的動員準備，於今（10日）下午在災害應變中心召開「2025年城鎮韌性（全民防衛動員）演習」協調會議。會議由基隆市災害防救辦公室副主任、消防局長游家懿主持，民政處科長郭鴻章、後備指揮部黃主任及海洋大學副校長顧承宇協同主持，並邀請市府產發處、社會處、衛生局、各區公所及管線單位等共34個單位參與。

年度演習預計於4月下旬舉行，分為兩階段進行。上午在災害應變中心進行兵期推演，採有想定、無腳本及多元化的方式規劃；下午的綜合實作演練則計劃在安樂區新山淨水場及婦幼館周邊進行。演練項目包括「資訊安全防護」、「經建設施搶救」、「民生必需品配售」、「災民收容救濟站開設」及「反制假訊息及認知」等。

▲基隆籌備2025年城鎮韌性演習。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市消防局長游家懿。

民政處科長郭鴻章指出，兵期推演內容涵蓋聯合應變中心開設與運作、反制假訊息等17項演練項目。各演練課目需相關單位提供細部內容，以確保演習貼近實際需求。由於採無腳本方式進行，各單位需提前準備好各種狀況的因應對策。

演習將整合各界資源，海洋大學副校長顧承宇建議，擁有關鍵基礎設施的油電水管線單位在演練想定中極為重要，並鼓勵多與民間資源結合，以提升重大災害發生時的協作應變能力。

本次演習將結合「動員、戰綜、災防三會報」及「聯合應變指揮管制中心」的臨災應變機制。基隆市災防辦副主任、消防局長游家懿表示，透過年度防災演習，各單位能檢視各項災害應變措施。演練將採想定誘導、小區域、仿真、務實及貼近真實情境的方式進行，進一步強化基隆市的防災韌性。

▲基隆籌備2025年城鎮韌性演習。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆籌備2025年城鎮韌性演習。（圖／記者郭世賢翻攝）

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