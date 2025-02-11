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「天長地久橋」兩座吊橋都封閉　阿里山管理處募集回憶老照片

▲▼ 位於嘉義縣番路鄉觸口村的「天長地久橋」，是往阿里山必經之路，分別為「天長橋」與「地久橋」 。（圖／阿里山國家風景管理處提供）

▲位於嘉義縣番路鄉觸口村「天長橋」去年永久封閉 。（圖／阿里山國家風景管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

位於嘉義縣番路鄉觸口村的「天長地久橋」，是往阿里山必經之路，分別為「天長橋」與「地久橋」兩座吊橋組成。這兩座橋橫跨八掌溪上游的溪谷，周邊青山環繞、溪水潺潺，景色秀麗如畫，成為觸口地區的熱門景點。

▲▼ 位於嘉義縣番路鄉觸口村的「天長地久橋」，是往阿里山必經之路，分別為「天長橋」與「地久橋」 。（圖／阿里山國家風景管理處提供）

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▲ 位於嘉義縣番路鄉觸口村的「天長地久橋」，兩橋同框畫面 。（圖／阿里山國家風景管理處提供）

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）考量兩座吊橋興建至今40餘年，歷經多次檢修，經專家評估橋梁結構年久老舊，有主索、垂吊索等鋼索斷絲等吊橋構件嚴重老化情形，加上近年風災及地震頻繁，為提升遊客旅遊安全品質，將全面整理兩座吊橋，而其中「天長橋」橋塔基礎周邊崩落，嚴重威脅橋塔安全，評估無修復可行性，故去年（113年）2月29日起永久封閉「天長橋」外，今年（114年）1月1日起也封閉「地久橋」。

▲▼ 位於嘉義縣番路鄉觸口村的「天長地久橋」，是往阿里山必經之路，分別為「天長橋」與「地久橋」 。（圖／阿里山國家風景管理處提供）

▲ 位於嘉義縣番路鄉觸口村的「地久橋」。（圖／阿里山國家風景管理處提供）

阿里山管理處黃勢芳處長表示，雖然天長橋不復再見，永存回憶；地久橋未來可期，期待相逢，阿里山管理處也刻正募集回憶老照片，期盼兩座橋的回憶永留心中。不在乎天長地久，只在乎曾經擁有，若來不及來阿里山再次感受兩座吊橋的旅人，在今年情人節當天(114年2月14日)阿里山管理處也給您另一個值得珍藏的瞬間，阿里山管理處參與台北101一同點燈「浪漫阿里山❤️」，無論在台北還是阿里山，都可以有最屬於自己的浪漫回憶，阿里山的浪漫也能常駐在您我心中。點燈時間:114年2月14日晚上6時至10時建議可前往臺北市政府東南側廣場，面向台北101觀賞，或Google「臺北市政府戲沙」。

▲▼ 位於嘉義縣番路鄉觸口村的「天長地久橋」，是往阿里山必經之路，分別為「天長橋」與「地久橋」 。（圖／阿里山國家風景管理處提供）

▲ 俯瞰嘉義縣番路鄉觸口村的「地久橋」。（圖／阿里山國家風景管理處提供）

更多資訊請至阿里山國家風景區管理處官網(http://www.ali-nsa.net/)、「阿里山 新印象」粉絲專頁(https://www.facebook.com/Alishan.nsa/)或至台北101官方網站(https://www.taipei-101.com.tw/)查詢；更多阿里山旅遊商品請至阿里山EASY GO電商平台(https://alishan.welcometw.com/)選購。

 
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