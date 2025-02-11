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台南全美戲院3／2熄燈！李安學生時代的最愛　不敵虧損尋求轉型

▲成立於1950年日據時代，至今有75年歷史，堪稱見證台灣電影史的台南市中西區永福路「全美戲院」，雖播映二輪片而風光一時，惟不敵連年虧損，將於3月2日熄燈。（圖／翻攝自全美戲院臉書粉專，下同）

▲有75年歷史的台南市中西區永福路「全美戲院」，惟不敵連年虧損，將於3月2日熄燈。（圖／翻攝自全美戲院臉書粉專，下同）

記者林東良／台南報導

成立於1950年日據時代，至今有75年歷史，堪稱見證台灣電影史的台南市中西區永福路「全美戲院」，雖於1971年轉型播映二輪片而風光一時，惟隨網路影音盛行，國人觀影習慣改變，不敵連年虧損，業者悄然宣告營業到3月2日，後續將再尋求轉型。

2月12日是全美戲院創立75周年紀念日，全美戲院雖邁入75周年，但也迎來殘酷的變革，業者宣告將營業至3月2日，雖然熄燈，但業者對未來仍充滿希望，將研議轉型再出發，目前已開始著手接洽各種合作模式。業者呼籲懷念兩片同映的觀眾們，也請把握這最後1個月，帶著餐點走進戲院，重新回味電影從早看到晚的懷舊時光。

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為不想讓觀眾惋惜，全美戲院將在2月12日上午11時舉辦75周年生日派對，現場準備14寸大蛋糕慶生，並贈送精美小禮品給光臨民眾，邀請熱愛電影的民眾或曾在全美戲院留下美好回憶的人，一起回顧全美戲院流光歲月，展望無限可能的未來。

▲成立於1950年日據時代，至今有75年歷史，堪稱見證台灣電影史的台南市中西區永福路「全美戲院」，雖播映二輪片而風光一時，惟不敵連年虧損，將於3月2日熄燈。（圖／翻攝自全美戲院臉書粉專，下同）

1960年代前後出生的老台南人都知道，台南有「第一全成」、「大全成」和「小全成」三家全成戲院，「第一全成」就是全美戲院的前身，而「小全成」是後來的今日戲院。1950年在現金中西區永福路二段大井頭旁，由經營電影業的歐家兄弟重建為巴洛克風建築的第一全成戲院。早期大多播放好萊塢歐美洋片、台灣國片、日片及部分無聲黑白電影，現場需有「辯士」講解內容、敘述旁白，還要有樂隊配樂，有時也會上演歌仔戲。1969年歐家將戲院轉讓給妹婿吳義垣先生，戲院整修後改名為「全美戲院」，當年為首輪戲院，「全美戲院」從此成了台南人交織集體記憶的所在。

▲成立於1950年日據時代，至今有75年歷史，堪稱見證台灣電影史的台南市中西區永福路「全美戲院」，雖播映二輪片而風光一時，惟不敵連年虧損，將於3月2日熄燈。（圖／翻攝自全美戲院臉書粉專，下同）

後來又陸續開了很多家，光是中西區除了全美，還有今日、世界、赤崁、台南、國華、成功、王子、王后、實踐堂、民族、古都、南都、南台、統一、中國城、金馬、延平等大大小小的戲院，全盛時期甚至有「電影里」的稱譽，1971年因首輪戲院太多，片源爭搶激烈，再加上僧多粥少的客源，全美戲院便急流勇退，斷然轉型為播映二輪洋片為主，並實施兩部電影同映，以半價售票的優惠，爭取青少年及軍警、家庭客群。轉型後反映相當熱烈，全美戲院成了台南青少年學子最愛的娛樂場所之一，也成為戀愛中的情侶常選的約會地點。全美戲院的歷史堪稱台灣的電影史。

國際導演李安也曾說：「全美戲院是我學生時代最常造訪的地方...」，當年他特別愛看洋片，說那是孕育他夢想拍電影的地方，如今成立75年的全美戲院，仍不敵大環境的不景氣而停業，令人甚感唏噓。

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