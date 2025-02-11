　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

暴力零容忍意識扎根！　花蓮3社區通過紫絲帶初級預防認證

▲花蓮積極推動社區「零暴力‧零容忍」意識。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮積極推動社區「零暴力‧零容忍」意識。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

衛生福利部推動各直轄市、縣（市）紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫」，以分階晉級方式納入防暴社區分級認證，鼓勵社區自主參與取得各階段認證。今年1月20日公布113年紫絲帶社區初級預防認證成績，代表花蓮縣參加認證的吉安鄉南昌社區發展協會、壽豐鄉壽農社區發展協會及萬榮鄉萬榮社區發展協會，皆通過一朵紫絲帶認證，社會處處長陳加富10日特地前往通過認證社區貼紅榜祝賀。

▲花蓮積極推動社區「零暴力‧零容忍」意識。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣3社區通過一朵紫絲帶認證，縣府派員張貼紅榜祝賀。

花蓮縣吉安鄉南昌社區自111年開始執行社區初級預防相關業務，該社區除開辦文健站、福氣站，亦設計獨特一套「防暴舞」，讓社區民眾內化防暴意識，使其根深蒂固，同時結合民間資源提供老人、身心障礙及兒少「快樂早餐」及陪讀等福利服務，於113年更創立「防暴志工隊」，利用快閃方式將防暴意涵打入社區大小民眾。

▲花蓮積極推動社區「零暴力‧零容忍」意識。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

壽豐鄉壽農社區以阿美族特色融入防暴宣講中，透過「論談」、「豐年祭」等大型活動，進行防暴宣講及有獎徵答，加深民眾的印象；另該協會具備良好的團隊合作能力，將社區初級預防以策略性的方式執行，循序漸進打造成無暴社區。

萬榮鄉萬榮社區自111年開始執行社區初級預防相關業務，以太魯閣族特色融入防暴宣講中，日常在校園、衛生所、家戶等進行宣講，亦在「青少年籃球賽」、「感恩祭」等大型活動進行宣講，用多元面向加深民眾的印象；另該協會執行的社區初級預防服務獲得幹部、會員及部落族群支持，顯示其強大的社區凝聚力及持續發展能力，在互相支持下，達到永續發展。

▲花蓮積極推動社區「零暴力‧零容忍」意識。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年獲獎的3個社區皆獲得衛生福利部5萬元獎勵金，並預計於3月北上接受衛生福利部頒獎表揚。

社會處處長陳加富表示，此次能有如此好成績要感謝3間社區發展協會之理事長、社區幹部及志工無私付出，在社會上持續關懷社區民眾，適切媒合資源進行社區初級預防，並積極努力準備認證事宜，實屬不易，這都要靠在地社區居民的熱忱、活力及踏實的服務才得以實踐。

花蓮縣府表示，將持續輔導社區發展協會，培力更多社區投入社區初級預防並進行認證，共同打造一個幸福無暴城市，實現SDGS永續社區發展目標。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
夏如芝「流產過2次」　寶寶沒了心跳
幕後／預算已三讀韓國瑜不再協商　除非政院不覆議提追加減預算
月入破10萬！碎屍魔殺3女　前老闆震驚：他乖乖的、很老實
快訊／男童燒到40度　染流感1周死亡
「Sandy狂插話素人」影片挨轟！　正妹來賓揭她後台真實面
快訊／剩2年就退休！台中豐原分局警官腦出血　緊急送醫
快訊／不挖化糞池！碎屍案「無關預算遭砍」
3女遇害　碎屍宅內部曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南歸仁地政所　專人輔導大批案件網路申辦登記成效卓越

成立僅2年！今年春節就醫增5倍　水里急救站即時救援癲癇患者

反對國民黨黑箱罷免立委　陳亭妃：譴責無視民意的惡霸行為

布袋分局召開社區治安會報　重點宣導治安、交通、防詐騙

飲食過量風險大！3器官恐累壞　5溫馨小提醒護健康

台南做工行善團　震災修繕並添置二手家具

東港警落實護童專案　用路人「慢、看、停」保平安

台南企業熱心公益　捐贈南消一大隊住警器100個造福市民

屏東熟齡藝術工作坊報名啟動 　音樂+舞蹈+戲曲課程超熱門

暴力零容忍意識扎根！　花蓮3社區通過紫絲帶初級預防認證

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

台南歸仁地政所　專人輔導大批案件網路申辦登記成效卓越

成立僅2年！今年春節就醫增5倍　水里急救站即時救援癲癇患者

反對國民黨黑箱罷免立委　陳亭妃：譴責無視民意的惡霸行為

布袋分局召開社區治安會報　重點宣導治安、交通、防詐騙

飲食過量風險大！3器官恐累壞　5溫馨小提醒護健康

台南做工行善團　震災修繕並添置二手家具

東港警落實護童專案　用路人「慢、看、停」保平安

台南企業熱心公益　捐贈南消一大隊住警器100個造福市民

屏東熟齡藝術工作坊報名啟動 　音樂+舞蹈+戲曲課程超熱門

暴力零容忍意識扎根！　花蓮3社區通過紫絲帶初級預防認證

蔡尚樺過完年「滋潤現身春酒」！低胸解放超兇事業線：禮服很緊

愛戴重耳環！　40歲女長期戴過重耳環…致「耳垂一分為二」

台南歸仁地政所　專人輔導大批案件網路申辦登記成效卓越

成立僅2年！今年春節就醫增5倍　水里急救站即時救援癲癇患者

快訊／15:01台東規模3.5「極淺層地震」　最大震度3級

獨行俠球迷舉牌高喊「開除總管」　竟遭主場保全逐出場

急診爆滿「病人躺地插管」　醫點名健保1新制：更多人等不到床

雪白花海下吃鍋！南投最美李花滿開　還有4000多棵櫻花樹接力綻放

資源回收業難找人「擬開放移工」　 勞部：本勞1人即可申請

反對國民黨黑箱罷免立委　陳亭妃：譴責無視民意的惡霸行為

【女挑戰跳川劇版《Whiplash》】跟隨節奏流暢變臉超厲害！

地方熱門新聞

薪資最高達78K　桃捷公司114年度招募新進人員

台灣燈會桃園警犬隊　3警犬擔防爆安檢任務

中壢社宅一號傳墜樓　議員提隱形鐵窗安裝

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

嘉義水上一日親子遊景點　觀星空+咖啡美食

河津櫻粉嫩綻放　賞櫻期別錯過

桃園腸病毒就診　今年迄2/4逾六千人次

國際扶輪3502地區　推動拉拉山新春櫻花茶會

新北金山郵局推限量「208愛你發」小卡

寒流降雪山難頻傳　玉管處籲作好準備

高雄輕軌爆衝突！夫妻抱嬰嗆無人讓座

台南公布1月份酒駕累犯名單首次張貼區里公告欄103人

澎湖望安分局長吳誌權　接任嘉義竹崎分局長

嘉義市火雞肉飯特展美味攻略

更多熱門

相關新聞

心臟病患發燒恐害命　醫示警4風險：易引發心梗、中風

心臟病患發燒恐害命　醫示警4風險：易引發心梗、中風

近期感冒患者眾多，心臟內科醫師劉中平提醒，心臟病患者若出現發燒症狀，一定要看醫生、積極退燒，以免心臟疾病復發，造成無法挽回的後果。

營養師傳授「預防流感飲食」

營養師傳授「預防流感飲食」

寒冬「10大易猝死行為」曝光！洗澡溫差超多5度最危險

寒冬「10大易猝死行為」曝光！洗澡溫差超多5度最危險

即／台中東勢大橋下驚見男浮屍

即／台中東勢大橋下驚見男浮屍

新北永和民權社區關懷據點　打造時尚長者共生新樂園

新北永和民權社區關懷據點　打造時尚長者共生新樂園

關鍵字：

零暴力零容忍扎根社區紫絲帶初級預防認證

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

快訊／iOS 18.3.1更新突襲發佈

國小開學爸爸們看呆了　校門出現吸睛警花

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

急診爆滿沒床了！醫驚見「地上搶命1幕」嘆氣

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光案情大逆轉

更多

最夯影音

更多

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面