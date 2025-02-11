暴力零容忍意識扎根！　花蓮3社區通過紫絲帶初級預防認證

▲花蓮積極推動社區「零暴力‧零容忍」意識。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

衛生福利部推動各直轄市、縣（市）紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫」，以分階晉級方式納入防暴社區分級認證，鼓勵社區自主參與取得各階段認證。今年1月20日公布113年紫絲帶社區初級預防認證成績，代表花蓮縣參加認證的吉安鄉南昌社區發展協會、壽豐鄉壽農社區發展協會及萬榮鄉萬榮社區發展協會，皆通過一朵紫絲帶認證，社會處處長陳加富10日特地前往通過認證社區貼紅榜祝賀。

▲▼花蓮縣3社區通過一朵紫絲帶認證，縣府派員張貼紅榜祝賀。

花蓮縣吉安鄉南昌社區自111年開始執行社區初級預防相關業務，該社區除開辦文健站、福氣站，亦設計獨特一套「防暴舞」，讓社區民眾內化防暴意識，使其根深蒂固，同時結合民間資源提供老人、身心障礙及兒少「快樂早餐」及陪讀等福利服務，於113年更創立「防暴志工隊」，利用快閃方式將防暴意涵打入社區大小民眾。

壽豐鄉壽農社區以阿美族特色融入防暴宣講中，透過「論談」、「豐年祭」等大型活動，進行防暴宣講及有獎徵答，加深民眾的印象；另該協會具備良好的團隊合作能力，將社區初級預防以策略性的方式執行，循序漸進打造成無暴社區。

萬榮鄉萬榮社區自111年開始執行社區初級預防相關業務，以太魯閣族特色融入防暴宣講中，日常在校園、衛生所、家戶等進行宣講，亦在「青少年籃球賽」、「感恩祭」等大型活動進行宣講，用多元面向加深民眾的印象；另該協會執行的社區初級預防服務獲得幹部、會員及部落族群支持，顯示其強大的社區凝聚力及持續發展能力，在互相支持下，達到永續發展。

今年獲獎的3個社區皆獲得衛生福利部5萬元獎勵金，並預計於3月北上接受衛生福利部頒獎表揚。

社會處處長陳加富表示，此次能有如此好成績要感謝3間社區發展協會之理事長、社區幹部及志工無私付出，在社會上持續關懷社區民眾，適切媒合資源進行社區初級預防，並積極努力準備認證事宜，實屬不易，這都要靠在地社區居民的熱忱、活力及踏實的服務才得以實踐。

花蓮縣府表示，將持續輔導社區發展協會，培力更多社區投入社區初級預防並進行認證，共同打造一個幸福無暴城市，實現SDGS永續社區發展目標。

