比亞迪發表新智駕系統「天神之眼」　40萬元以下車型也可搭載

▲比亞迪「天神之眼」智駕系統將覆蓋大部分車型。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

比亞迪10日正式發表高階智駕系統「天神之眼」，比亞迪集團董事長兼總裁王傳福表示，比亞迪的智駕要做的是「全民智駕」，「天神之眼」將覆蓋10萬元人民幣（約43萬元新台幣）及以下的車型。

王傳福提到，比亞迪最早在2018年就提出了「新能源汽車的上半場是電動化，下半場是智能化」，他們非常重視智能化，戰略佈局也非常早，「大家以前可能有一種誤解，說比亞迪不重視智能化，其實我們是做技術的，一直是做的多、說的少，技術不成熟我們就不發佈，所以很多技術我們一拿出來就會大大超越許多人的預期。」

王傳福指出，他們的智駕始終把安全放在第一位，不光要在智駕的高度上不斷突破，更要在智駕的廣度上實現普及，「比亞迪有責任、也有能力、更有實力推動智駕的普及，讓大家出行更安全。」

王傳福認為，目前汽車市場搭載智駕的車型動輒20萬元人民幣，高昂的價格導致2024年中國售出的車輛只有不到10%搭載了高階智駕，而中國70%的汽車消費者都購買的是20萬元以下車型，這使得絕大部分人根本沒有機會接觸智駕。

王傳福強調，比亞迪的智駕要做的是「全民智駕」，20萬元級別車系、15萬元級別車系，以及10萬元級別車系全部做到了全系標配「天神之眼」，而10萬元級別以下的車型，例如海鷗等多數也將搭載「天神之眼」智駕系統。

王傳福說，「現在智駕產業鏈的供給還不夠，如果供給足夠多，我們10萬以下的車型搭載將更多。」

王傳福還說，比亞迪開創「全民智駕」有三大底氣：，中國最大的車雲數據庫，全球最大的研發工程師團隊，以及全球最大規模的新能源汽車生產製造，「2025年是『全民智駕』元年，買車必須看智駕，未來兩到三年，智駕將成為必不可少的配置，沒有安全智駕的車將成為『少數派』。」

數據顯示，2024年全年，比亞迪新能源汽車累計銷量為427.21萬輛，同比增長41.26%。