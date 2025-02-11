苦熬10年升主管！薪水竟只比新人「多500元」...他曝中生代困局

▲為公司拚搏了10年，卻發現被剛入職新人的薪水狠狠打臉。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

圖文／CTWANT

最近有網友分享了一個讓人心酸又氣憤的故事，他的朋友在公司任勞任怨熬了整整10年，從新人一路做到主管，本以為薪水能隨著資歷和職位水漲船高，結果卻狠狠被現實打臉-他的薪水居然只比剛入職的新人多500元！當朋友聽到這個事實時，不禁懷疑，這10年的努力到底值不值得？

這個案例引發了大量網友討論，網友紛紛留言：「這不就是我們的真實寫照嗎？」「感覺忠誠就像是被當免費勞力壓榨！」更有網友總結：「現在的職場，就是要當跳跳虎！跳槽才有加薪，不跳只能認命。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

忠誠真的換不來回報？中生代卡在不上不下的尷尬期

對於中生代職場人來說，這種處境其實並不陌生，他們是公司裡的老員工，見證了企業的成長，熬過了大大小小的難關，但當薪水停滯不前的現實擺在面前時，卻發現自己很難跳出這個牢籠。一方面，很多人已經背上了房貸車貸，還要養家活口，跳槽的風險太高；另一方面，看著新人起薪高、升職快，心裡那股不平衡感卻越來越重。

有人留言道破中生代的無奈：「你不敢走，因為你有太多包袱；但你又不甘心，因為自己的付出完全不被重視。」這份不上不下的焦慮，正是讓人最崩潰的地方。

薪水不是靠努力，而是靠談！現實殘酷到無語

有網友一句話總結了這個加薪困局：「薪水根本不是靠實力，現在完全是看你敢不敢談！」很多人以為，只要自己夠努力，升職加薪就是順理成章的事，但現實是，埋頭苦幹的人常常被當成「理所當然」，反倒是那些懂得爭取、敢於開口的人，更容易拿到好待遇。

這樣的職場現實讓不少中生代感到無奈，但也不得不開始思考，與其一昧抱怨公司制度，不如學著提升自己的談判技巧，適時為自己爭取應得的薪水，正如網友所說：「實力很重要，但讓人知道你的實力更重要！」

企業也要反思：別只討好新人，老員工也需要被看見

除了個人的努力，企業的態度也同樣值得討論！現在不少公司為了吸引新人，開出各種優渥條件，卻對資深員工的貢獻視而不見，甚至讓他們感覺「越老越不值錢」；有網友提議，企業應該建立更加透明的薪資制度，給出清楚的加薪標準，這樣才能留住那些真正為公司付出的人。

延伸閱讀

▸ 大S過年前聚餐照罕曝光 露燦爛笑容、開心比讚…頭上髮飾惹鼻酸

▸ ATM大出包1／銀行給錯資料害無辜民眾被誤當車手 一年20烏龍案累死警察

▸ 原始連結