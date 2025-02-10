抵制喊假的？　張蘭麻六記餐廳「人氣不減」用餐得排隊

▲廣州的麻六記餐廳用餐時間依舊人聲鼎沸。（圖／翻攝自南方都市報，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

女星大S（徐熙媛）逝世後，大陸「麻六記」餐廳的創始人汪小菲和他母親張蘭在網路上的言行引發爭議，兩人頓時成為人人喊打的對象，更有大陸網友說要抵制麻六記。不過陸媒親自前往餐廳，卻發現用餐時間「人氣不減」，員工更直言客流量「與往常相比並無明顯變化」，晚上8點多還要等3桌才能吃到。

2月8日，張蘭和汪小菲的抖音帳號被無限期封禁。大陸《南方都市報》記者當天實地探訪位於廣州天河區和越秀區的兩家麻六記餐廳，發現這兩家門市在用餐高峰期依舊人氣不減，顧客需排隊等位。

麻六記店員表示，客流量與往常相比並無明顯變化，實體餐廳的生意並未受到網路輿論的顯著影響。

▲廣州的麻六記餐廳。

報導指，作為汪小菲餐飲版圖中的重要一環，麻六記的走紅與汪小菲和前妻大S此前多輪在網路上「隔空對峙」有關。此外，麻六記曾陷入欠薪風波，與前員工孟賀的仲裁案至今仍未平息。

近期，汪小菲及張蘭在大S逝世後的言行引發爭議後，有不少大陸網友發布「抵制麻六記」相關貼文。有網友說，「不會再走進任何一家麻六記門店」，「我一次沒去過，以後更不會去了」。

另一位店員說，線上點評平台近期出現了大量麻六記的負面評價，也包括針對該餐廳門市的。但他強調，店內實際客流並未因此受到明顯影響。

有麻六記餐廳的消費者也反映稱，「這周工作日晚上8點多去天河的麻六記還要等位，等了大概3桌才吃上。」

▲張蘭直播賣麻六記酸辣粉。

不過報導指出，其中一家麻六記餐廳的經理在顧客用餐結束後，以贈送免費甜品的方式，鼓勵顧客在線上平台給予好評。至於是否屬於應對近期輿論風波的行銷策略，該經理予以否認，並稱此舉自餐廳開業以來便已實施。同時，他表示，餐廳的日均客流量一直維持在穩定水準。

張蘭和汪小菲的商業版圖主要集中在餐飲領域。繼經手由張蘭創辦的餐飲品牌「俏江南」、「蘭會所」後，「麻六記」是汪小菲創業的重要項目之一。公開資料顯示，負責麻六記線下餐廳營運公司為北京麻六記餐飲管理有限公司，成立於2020年8月。

