嘉義大埔地震「恐影響曾文水庫壽命」！郭鎧紋警告：南部水量吃緊

▲嘉義凌晨地震就發生在曾文水庫旁，剛好是「地滑地質敏感區」，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋警告，恐影響水庫壽命。（圖／郭鎧紋提供）

記者林育綾／台北報導

嘉義縣大埔鄉今（10）日凌晨1時39分發生芮氏規模4.4地震，震央正好在曾文水庫旁，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋分析，這次地震位置剛好在山崩與地滑地質敏感區，造成破裂面積約「一整個台大校園」，恐怕影響曾文水庫壽命，加上農業、工業用水需求增，未來南部可能面臨水量吃緊情況，提醒此區域最好不要再進行開墾。

郭鎧紋根據氣象署資料，將此次震央位置精準到小數點第3位，發現就在深入水庫中，是曾經地質調查過劃定為「山崩與地滑地質敏感區」。而此次地震規模4.4，相當0.002顆原子彈，聽起來威力不大，但造成的破裂面積就相當一整個「台大校園公館校區」。

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郭鎧紋說明，曾文水庫位於「玉井向斜」坡地，地層本來是平的，受地震擠壓後產生皺摺，若發生山崩，土石落到水庫裡，蓄水量就會大減，一定影響水庫壽命。

▲嘉義凌晨地震就發生在曾文水庫旁，郭鎧紋警告，若發生山崩將影響水庫壽命，南部水量恐吃緊。（圖／郭鎧紋提供）

郭鎧紋表示，如今嘉義地區務農，就經常發生水量不足情況，也時常跟台南搶水；加上有不少工廠在南部設廠，不但農業用水需求高，工業也需要大量用水，若曾文水庫蓄水量不足時，恐怕造成將來南部水量更吃緊。

他提醒，此區域被中央機關劃定者為山崩與地滑地質敏感區，建議未來不要再進行開墾，並需要做水土保持、規劃適當防治措施，如果還能清淤更好，但恐怕所費不貲。