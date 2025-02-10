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一人獨中51注頭獎！　江西福彩「巨獎」開出逾11.4億獎金

▲▼江西福彩「巨獎」開出逾11.4億獎金。（圖／翻攝自微博）

▲江西福彩「巨獎」開出逾11.4億獎金。（圖／翻攝自微博）

記者陳冠宇／綜合報導

近日，江西福利彩票（彩券）再度引發廣泛關注，2月7日，中國福利彩票快樂8遊戲第2025028期開獎，江西省贛州市成為本次「巨獎」的誕生地，贛州中出選十玩法「選十中十」獎等共計 51 注，這些中獎彩券分散在3張票面，但由一人獨得，獎金合計高達人民幣2億5405萬1400元（人民幣，下同；約合新台幣11.41億元）。

《金融界》報導，此次中獎者已迅速在江西省福利彩票發行中心完成兌獎流程，並繳納個人所得稅5081萬0280元。據中國福利彩票官網數據，這51注頭獎均出自江西贛州經開區的同一站點。

從快樂8「選十中十」中獎明細表來看，該期這3張中獎彩券票面中獎金額分別為1億2951.64萬元、5977.68萬元、6475.82萬元。

這並非江西福彩首次出現如此引人矚目的巨額中獎事件。2023年12月，就曾有彩民在江西南昌購買近5萬單注「快樂8」彩券，最終斬獲2.2億餘元獎金，當時便在社會上掀起一陣討論熱潮。

巨獎的頻繁出現，在彩券市場引發了諸多討論。部分網友表達了羨慕之情，渴望自己也能有如此幸運中得大獎改變生活；但也有大量網友對這種一人獨中巨額獎金的情況表示質疑，有人猜測購買行為的合理性，甚至懷疑背後存在組織行為或其他問題。

有大陸網友質疑「去年江西，今年還是江西」、「別去試了 一般人買一輩子也中不了」、「再也不買彩票了」、「現在彩票不好賣 寫點讓人心動的軟文 讓大家趕緊送錢」。

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