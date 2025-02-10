小弟內鬨幹掉大哥？　檢警驚人內幕案情急轉

▲殺害劉憲治的歹徒及接應共犯，經警方策動後，自行從國外返台投案。（鏡新聞提供）



圖文／鏡週刊

上個月24日晚間，新竹縣竹東鎮一家公司突然遭5名黑衣人闖入，接著槍聲大作，現場一名男子身中2槍，還遭到殘忍斷掌，送醫不治身亡，另外還有5人受傷，歹徒犯案後坐上接應車輛逃逸。

過年前夕發生重大槍擊案，警方十分重視，刑事警察局局長周幼偉立刻趕到新竹坐鎮、全力緝凶。警方調查，遭槍擊的是新竹在地幫派「三環幫」堂口，死者是綽號Tiger的三環幫二把手、和進電子公司前總經理劉憲治。

▲新竹三環幫堂口（圖）日前發生槍擊案，幫內二把手劉憲治遭擊斃。（鏡新聞提供）

警方調查發現，5名歹徒由一名郭姓男子接應，全數連夜搭機飛往國外，經警方策動，郭男在1月26日自澳門返台，其餘5人也在1月29日、大年初一晚間，陸續從日本、泰國返台投案。警方調查確認，5名歹徒均為三環幫成員，都是30多歲的新生代，偵訊後6人全數遭新竹地檢署聲押獲准。

▲5名黑衣人殺害劉憲治後，坐上郭姓男子駕駛的白色轎車（圖）逃逸。（鏡新聞提供）

為什麼五人要槍殺劉憲治？多數媒體報導，這些小弟是因經營賭場，與劉發生利益衝突，才會下毒手，但案情似乎沒有這麼單純。本刊掌握消息，以經營詐騙機房起家的劉，近年將手伸入上市櫃公司，除了掌握經營權外，甚至涉嫌掏空公司，把商業機密帶到中國，是否因此引發殺機？檢警也將深入追查。

檢警查出，上櫃公司和進電子副董事長陳盈全，2019年藉採購設備等名義，掏空公司4千多萬元潛逃出境遭通緝，和進股東當時找上資金雄厚的劉憲治接管公司，希望制衡陳的舊勢力，沒想到卻引狼入室，劉入主和進後，竟將公司研發的專利「智慧停車技術」帶往中國。



更多鏡週刊報導

【三環幫槍擊內幕2】詐騙致富入股上市櫃公司 劉憲治盜專利中國牟利

【三環幫槍擊內幕3】三環幫囂張挑釁公權力 他個性火爆傳酒後呼警巴掌