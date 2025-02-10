「英國奧斯卡」入圍名單曝光　3作品有台灣人參與！

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英國影藝學院電影獎入圍名單曝光　3作品有台灣人參與

▲▼余倢婷是入圍「最佳英國動畫短片」《再會》的調光師。（圖／余倢婷提供）

▲余倢婷是入圍「最佳英國動畫短片」《再會》的調光師。（圖／余倢婷提供）

文／中央社

有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA）近日公布入圍名單，其中有3部入圍作品有台灣人參與，再次展現台灣人才參與國際優秀影視製作的能力。

這3部作品分別是入圍「最佳英國短片」（British Short Film）的「剪刀、石頭、布」（Rock, Paper, Scissors，暫譯）和「胃蟲」（Stomach Bug，暫譯），以及入圍「最佳英國動畫短片」（British Short Animation）的「再會」（Adiós，暫譯）。

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來自台灣的電影攝影師牛欣郁是「剪刀、石頭、布」的攝影指導，彭郁樸是「胃蟲」的剪輯師，余倢婷則是「再會」的調色師。

這3位電影工作者目前皆以英國為主要根據地之一，參與產製的作品曾獲坎城影展、BAFTA、多倫多國際影展（TIFF）、英國電影協會（BFI）倫敦電影節（LFF）等重要國際影展和電影獎項選映或提名。牛欣郁2020年另曾以香港短片「婚外情事」（Underneath）獲英國電影攝影獎Panalux Award肯定。

▲▼彭郁樸是入圍「最佳英國短片」《胃蟲》的剪輯師。（圖／彭郁樸提供）

▲彭郁樸是入圍「最佳英國短片」《胃蟲》的剪輯師。（圖／彭郁樸提供）

2025 BAFTA 1月15日發布入圍名單，訂2月16日在倫敦舉行頒獎典禮。

2021年4月BAFTA頒發「終身成就獎」予名導李安，當時被媒體形容為首位獲此BAFTA獎項的華人電影導演，也是亞洲第3位獲頒此獎項的影視專業人士。

值得一提的是，「剪刀、石頭、布」根據真實故事改編，呈現在烏克蘭戰場前線一對父子如何在俄軍逼近時，試圖保護他們合力運作的野戰醫療站裡面的傷患。電影在英國取景，以威爾斯北部一座採石場為戰地，並將一座仍在營運的啤酒廠改造為醫療站。

為達成理想影像效果，例如強化危險與壓迫不安感，在牛欣郁選用的多種鏡頭中，包含產自蘇聯時期的骨董鏡頭。

▲▼牛欣郁是入圍「最佳英國短片」《剪刀、石頭、布》的攝影指導。（圖／牛欣郁提供）

▲牛欣郁是入圍「最佳英國短片」《剪刀、石頭、布》的攝影指導。（圖／牛欣郁提供）

「英國電影攝影師」（British Cinematographer）期刊曾就「剪刀、石頭、布」的攝影手法專訪牛欣郁，該專訪為英國國家電影學院（NFTS）2024年畢業製作展幕後系列報導一部分。

談到當初為何決定從事電影工作，牛欣郁告訴期刊，當她仍在台灣讀大學時，她曾到少年矯正機關當志工，期間選映了幾部來自不同國家的電影，內容呈現夢想如何成真。

牛欣郁說，她發現，原本沒有夢想或不敢作夢的人在看了電影後，開始對未來有了想像。影像的力量讓她深受啟發，她決定嘗試透過影像為他人的生命帶來「光」。在倫敦電影學院（London Film School）就讀期間，她更深深愛上影像語言及光影的力量。

牛欣郁提到亞洲電影作品對她的深刻影響，並點名韓國的丁正勳與澳洲－香港的杜可風為啟發她最大的兩位電影攝影師。

 
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