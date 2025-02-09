南投竹夢森活節2／15、22兩周末登場　米其林三星主廚上陣

▲南投竹夢森活節將於2月15日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「南投竹夢森活節」活動將於2月15日起到2月23日連續兩個假日在鹿谷鄉登場，縣政府指出，活動以當地的竹美食、竹文化與竹生活為基底，揉合創意推出四天主題活動，體驗竹的百變風貌，現場還將提供米其林三星法式主廚Pierre Mosser親手製作的筍甜點，讓遊客品嘗台味十足的竹筍在西點手藝演繹下迸出的創新滋味。

縣府5日辦理活動宣傳記者會，由副縣長王瑞德主持，並由Pierre Mosser及小半天休閒農業區發展協會總幹事林建興分別介紹展示以竹筍製作的法式甜點及竹筍包與竹筒飯，王瑞德與縣議員蔡孟娥、林業保育署南投分署副分署長黃怡靖、竹山鎮代表會多位代表及立委、議員服務處主任等來賓們現場品嘗後，都讚不絕口。

王瑞德表示，竹子是南投重要物產、竹業文化歷史悠久，現代的竹文化發展也與時俱進，傳統產業透過轉型後成為兼具觀光休閒、生態保育、地方產業、教育傳承的南投特色文化；「2025南投竹夢森活節」包含音樂演出、青農市集與竹文化體驗，更能在竹林間看見竹藝大師創作的竹工藝作品。

縣府說明，「千人竹筒飯DIY」活動於2/15、2/16在石馬公園舉辦，不僅可自製竹筒飯享用，還現場彩繪筆筒，2/22、2/23則安排「千人竹筍包DIY」，兩項活動只需要報名費149元，其中包含100元園遊券可在青農市集消費；活動期間也特別規劃集章活動：凡達到指定集章的數量即可兌換竹美食、或是竹藝DIY體驗，現場也有「竹夢工場」，開放遊客體驗竹藝製作。

另有「竹林下午茶」、「竹林茶席」、「竹美食手作體驗」以及「竹林生態導覽」等體驗活動，其中竹林下午茶的內容除Pierre Mosser親製的筍甜點，還有南投美食、南投冠軍咖啡、竹製餐具組，報名費只要599元，還贈送500元園遊券，限量100組。

此次活動也與范承宗、游文富、林靖格等3位國際知名的台灣竹藝大師合作，將在竹林中各自創作一件專屬的竹藝術裝置，為現場增添藝術氛圍，遊客可漫步於竹林間，近距離欣賞大師級藝術作品；DIY、茶席及導覽等相關體驗活動自即日起開放報名，相關資訊及報名可上網址 https://2025nantoubamboo.kktix.cc/ 查詢。