曾文水庫蔣公銅像被震倒！一頭栽進泥巴慘狀曝　主管機關回應了

▲嘉義縣大埔鄉情人公園的蔣公銅像，遇強震斷裂、掉入滿是泥濘的淤土。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025年農曆過年期間、1月30日上午10時許，嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.6地震，嘉義縣大埔鄉為震央所在地，儘管並未傳出有人員傷亡的消息，但放在曾文水庫情人公園旁的蔣介石銅像卻應聲倒下沒入水中，日前照片也隨之曝光，成了另類災情。

▲▼ 嘉義大埔銅像原貌 。（圖／鄉長吳明勳提供）

如今2月9日事隔將近10天，湖水退去，蔣公倒落地面畫面被熱心張姓讀者拍下放上網號召搶救，他提到，「嘉義縣大埔鄉情人公園的 蔣公銅像因地震傾倒，落入曾文水庫內，隨著水位下降，今天早上已露出水面，現在面朝下陷在爛泥裏，他自己一個人沒辦法讓銅像站起來，同志們，願意幫忙的出個聲，我們自己的總裁自己救！」

有當地民眾表示，「大家一起幫忙，讓銅像重見天日」、「銅像是我這個年代的美好過程記憶！也是咱曾文大埔的重要網路地標意像！應該要好好規劃加碼修繕」，但也有人持不同意見。

鄉長吳明勳表示，蔣公銅像產權屬南水署管轄，就水庫水位上有指標意義，也與一旁同心橋、小提琴島都是當地地標，若要進行修繕一切尊重南水署，但要有參考價值，配套要跟當地討論。

也由於蔣公銅像及基座置放處管轄機關是水利署南區水資源分署，該署表示，銅像及基座年代久遠，歷經強震震倒，待水位消退後將先吊起銅像安置適當處所，再轉報內政部進行處置。