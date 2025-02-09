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嘉義水上一日親子遊景點　觀星空+咖啡美食

▲▼ 嘉義水上親子一日遊 探索星空奧秘、品味咖啡與美食 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義水上親子一日遊 探索星空奧秘、品味咖啡與美食 。（圖／嘉義縣政府提供

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水上鄉擁有許多適合親子共遊的文化與科學探索體驗，可以走進太空的世界、享用親子友善餐點，還能探索咖啡的製造世界，文化觀光局推薦親子家庭，絕對不能錯過「水上天文探索小旅行」路線，從學習天文知識到品味香醇咖啡，大小朋友都能在這趟旅程中獲得滿滿的收穫與回憶。

▲▼ 嘉義水上親子一日遊 探索星空奧秘、品味咖啡與美食 。（圖／嘉義縣政府提供）

文觀局表示，旅程第一站來到嘉義縣科學教育中心太空教育館，這裡是台灣少數結合天文與科學教育的場所，提供免費的展區導覽，讓孩子們可以輕鬆學習天文知識，還有免費3D影片播放，帶領親子一同探索宇宙奧秘，除了室內展覽，也設有戶外遊戲區，最受歡迎的就是火箭滑梯，體驗課程則提供擬真星際探索挑戰，是一趟充滿啟發的科學旅程。

參觀完太空教育館後，來到雨豆樹咖啡輕飲享用美味餐點稍作休息，這間親子友善餐廳不僅環境舒適，等餐點的同時還能欣賞到一列列小火車鳴笛呼嘯而過，小朋友都會感到非常驚喜。餐廳主打特色餐點，如手作漢堡、義式燉飯等，每道菜都使用新鮮食材製作，健康又美味，家長們則可以品嚐店內精選的咖啡，享受片刻悠閒時光。

▲▼ 嘉義水上親子一日遊 探索星空奧秘、品味咖啡與美食 。（圖／嘉義縣政府提供）

午餐過後到水上鄉知名的蘇菲糖果盒，這是一間結合甜點與咖啡的文青風小店，有大片的草地可以讓孩子奔跑，偶爾還有小白兔出沒，同時提供自助手沖咖啡體驗，並學習不同咖啡豆的風味特色，店內還有各式手工甜點，搭配香醇咖啡，絕對是下午茶完美組合。

▲▼ 嘉義水上親子一日遊 探索星空奧秘、品味咖啡與美食 。（圖／嘉義縣政府提供）

最後一站品皇咖啡工廠（大崙廠），不僅是知名的咖啡品牌製造基地，還提供豐富的咖啡體驗課程。親子一同參與咖啡香氣品味體驗、手沖咖啡課程，學習辨別風味與層次，最有趣的是彩繪咖啡豆DIY，孩子們可以自由發揮創意，創造獨一無二的紀念品。

文觀局指出，「水上天文探索小旅行」涵括天文知識、親子餐飲、咖啡文化等多元體驗，來場知性又放鬆的親子之旅。更多親子遊程可至「慢遊嘉義」粉絲專頁查詢，或加入「慢遊嘉義」Line@（@chiayitravel），也可前往「嘉義縣親子旅」官網 https://familytour.chiayi.travel/ 。

 
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