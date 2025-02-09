　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德明邀五院共商國政公開直播！儀節安排有巧思　聚焦3大目標

▲▼總統賴清德主持國家氣候變遷對策委員會第三次會議。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德明天（10日）下午依憲法第44條規定賦予職權，邀集五院院長在總統府內會商國政。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

面對國內朝野紛擾，總統賴清德明天（10日）下午3時，依憲法第44條規定賦予職權，邀集五院院長在總統府會商國政。據了解，本次會商由賴清德主持，副總統蕭美琴、秘書長潘孟安陪同，而五院院長則各帶一名幕僚出席，且特別安排賴清德先至府內「晴廳」致意，背後有「團結」深意；而賴清德這次行使憲法賦予的職權，將明確直指三大目標，包括：因應國內外政經局勢、增進院際協調合作，以及凝聚朝野共識以推動國政。

首先，在本次會商的與會名單方面，據指出，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君；立法院長韓國瑜、副院長江啟臣；司法院代理院長謝銘洋、副秘書長王梅英；考試院長周弘憲、副院長許舒翔；監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋。

在總統府的接待儀節方面，五院正副院長抵達總統府後，府方人員將引導至「晴廳」休息，並由副總統蕭美琴於晴廳接待。隨後，賴清德會至晴廳致意，於下午2點55分帶隊，帶領包括蕭美琴副總統、五院正副院長等所有與會者，一同從晴廳步行前往總統府大禮堂。

在與會者都抵達大禮堂後，賴清德會先致詞，隨後進行贈禮、大合影環節，此一環節總統府安排公開直播；接著，五院國政會商則以閉門方式進行。

至於為何會選擇在「晴廳」致意，是因為2005年，總統會客室經網友票選正式命名為「台灣晴廳」，有象徵希望台灣永遠晴空萬里，順風揚帆、國泰民安之意；同時，「晴」與「情」、「擎」二字讀音相同，有期許台灣「團結和諧，重情重義，國家安和樂利」之意。

因此，總統府本次特別安排賴清德先至晴廳致意，再與副總統及五院正副院長一同從晴廳出發前往總統府大禮堂會商，有重申「五院國政會商」初衷，是以「團結」為核心出發，期望透過溝通增進院際協調合作之深意。

事實上，過去歷任總統也多有相關的會商，包括前總統陳水扁、馬英九、蔡英文任內，都曾邀集五院院長茶敘或餐會，針對特定議題交換意見。至於賴清德任內，因本屆立法院多項修法未經實質充分討論，引起各界紛擾，且有侵害五權分立憲制體制；因此，賴清德為了調解院際紛爭，行使憲法第44條規定召集有關各院院長會商。

回顧本屆立法院一年多來的紛擾，從《立法院職權行使法》遭憲法法庭判決核心內容及多數條文違憲且立即失效，以及立法院三讀通過《憲訴法》、《選罷法》、《財劃法》，都被質疑未經實質討論且法案內容多有爭議，而政院也陸續提出覆議。

另外，近期立法院審查中央政府總預算案，行政院認為在三讀過程中，有時重複表決、有時表決後還撤案，「因此刪除的數字、計算方式還有爭議」，監察院也表達今年度預算業務費遭刪96％，嚴重影響監察業務進行，並衝擊民眾權益。

據了解，賴清德這次行使憲法賦予的職權，召開五院國政會商，將明確直指三大目標：「因應國內外政經局勢」、「增進院際協調合作」，以及「凝聚朝野共識以推動國政」，期待以直球回應朝野爭議，釋出善意，具體行動化解政治僵局。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
Melody當伴娘穿超辣！　「上下都露」美腿被看光
他大白肺「血氧剩70%」心跳停！醫曝恐怖缺氧真相：不喘的人很
Sandy救火《不熙娣》反被網轟！　電視台發聲：代班不會因此
快訊／急凍跌破10度！　8地非常寒冷
快訊／重大進展！　找到第2人胸部組織
日本罕見-39度霸王寒流！積雪破300cm　女「徒手挖雪牆」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

由藍轉綠！高揚凱投奔民進黨罷免賴士葆　高喊「世代交替」

曾罷王世堅的他鬧場「港湖除銹」　藍青年火爆叫囂吳欣岱、八炯

賴清德選在「晴廳」先向五院長致意　儀節背後深意一次看懂

賴清德明邀五院共商國政公開直播！儀節安排有巧思　聚焦3大目標

國土署預算遭刪除 7.55 億、凍結43.81億　租金補貼下半年恐面臨困境

藍反制罷林沛祥鎖定2基隆綠議員　議長童子瑋籲停止政治報復

罷免江啟臣一階也達標！　明至少12民團齊赴中選會遞件

陳菊二度中風　子弟兵賴瑞隆曝最新狀況：差不多能出院了

賴清德明邀五院共商國政　朱立倫：韓國瑜會傳達國會共同意見

賴清德明召集院際協調　林俊憲分析重點：盼大家開誠布公坐下來

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

她徒手拿黏鼠板包夾鼠鼠！快狠準超勇der

汪早上進房看到姐姐...3度嚇到彈跳逃跑！她看傻：有鬼484？

【自己的位子自己守護】貓貓座位被搶走！直接霸氣坐在爸爸腿上

徐薇訂機票出包「到機場飛機已飛走」　「臨櫃再買花10幾萬」老公反應網讚爆

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

國文老師教你濕／溼、姊／姐的差別！

好心嫂屋借小叔住竟遇害！　「被剁成塊」放單車菜籃搬運

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

由藍轉綠！高揚凱投奔民進黨罷免賴士葆　高喊「世代交替」

曾罷王世堅的他鬧場「港湖除銹」　藍青年火爆叫囂吳欣岱、八炯

賴清德選在「晴廳」先向五院長致意　儀節背後深意一次看懂

賴清德明邀五院共商國政公開直播！儀節安排有巧思　聚焦3大目標

國土署預算遭刪除 7.55 億、凍結43.81億　租金補貼下半年恐面臨困境

藍反制罷林沛祥鎖定2基隆綠議員　議長童子瑋籲停止政治報復

罷免江啟臣一階也達標！　明至少12民團齊赴中選會遞件

陳菊二度中風　子弟兵賴瑞隆曝最新狀況：差不多能出院了

賴清德明邀五院共商國政　朱立倫：韓國瑜會傳達國會共同意見

賴清德明召集院際協調　林俊憲分析重點：盼大家開誠布公坐下來

嘉義縣「夜光天使冬令營」　探索天文氣象奧秘

留孩子在家！人妻外出返家驚見「3孩全被殺」藏屍冷凍櫃

為救溺水愛犬！日男墜河「沉2m深水底」　尋獲時心肺功能停止

7旬翁登神阿古道扭傷腳踝　搜救隊花4小時揹下山就醫

中國經濟成長率　23省區未達自訂目標

嘉義水上一日親子遊景點　觀星空+咖啡美食

1月詐騙財損95億「比12月少28億」！財損金額增加最多是這縣市

利用DeepSeek躺著賺！　陸網路商家「大賺AI財」亂象叢生

守護縣民食安！　嘉義縣元宵節應景食品全數合格

搭捷運兒遭疑偷竊　母護子與男乘客扭打！母子被強制送醫

【確定是母子無誤】媽打電話約染髮跟兒練蕭話 被逗出魔性笑XD

政治熱門新聞

鄭家純忍2個月開撕史書華？暗示問題不只私德

史書華外遇翻車　學者：我開始對他有些尊敬

憂柯文哲恐遭押人到死　陳佩琪落淚苦喊：活下去的理由是什麼？

國外買3C產品NCC收750元審查費　黃國昌批：幹起有牌流氓

陳佩琪嘆為何活下去　民眾黨：全力關懷

收審查費導致3C漲價？NCC：不影響

黃國昌：以民眾黨為平台提出台灣邁向2028的政策綱領

送件即退件！藍營領銜人出包　罷免吳沛憶確定「不予受理」

大罷免開跑一周　中選會：共收33案立委罷免案

和解不會從天上掉下來　黃國昌：不會把國家發展寄託對手善意

NCC750元之亂惹民怨　藍爆委員會時序真相

若當選主席「全體營救柯文哲」　蔡壁如：柯會如浴火鳳凰重新帶領黨

蔡壁如拋「先和解後反制」抗民進黨　還提修憲「公投罷免總統」

以倒閣反制罷免？　學者分析民眾黨不敢：重選有3席都要偷笑

更多熱門

相關新聞

賴清德明邀五院共商國政　朱立倫這樣說

賴清德明邀五院共商國政　朱立倫這樣說

總統賴清德預定明（10日）下午3時，依據憲法賦予的權責，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。對此，國民黨主席朱立倫今（9日）表示，希望賴總統能以智慧化解衝突，團結全台灣。他也說，立法院長韓國瑜會把國會的共同意見傳達給賴總統，表達全民希望台灣和諧，不要再造成動盪。

女士官長遭戰機進氣口吸入身亡　賴清德頒旌忠狀：任務完成請安息

女士官長遭戰機進氣口吸入身亡　賴清德頒旌忠狀：任務完成請安息

特勤警官涉洩密總統行程　延押2個月

特勤警官涉洩密總統行程　延押2個月

「罷免濫用」嚴重損害台灣民主　就是實質不法行為

「罷免濫用」嚴重損害台灣民主　就是實質不法行為

盤點NCC「開春就做兩件蠢事」　翁曉玲轟：搞到自己引火上身

盤點NCC「開春就做兩件蠢事」　翁曉玲轟：搞到自己引火上身

關鍵字：

賴清德五院院長國政會商政治僵局國內外挑戰

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S送走姊姊後IG首發文！

大S頭七！Makiyo、阿雅都來了

護士忘給藥「藏置物櫃」　13患者逝

代班《不熙娣》…Sandy遭控「態度很不友善」

高雄碎屍魔住家傳搜出「死亡筆記本」　第4名婦人找到了！

鋒面要來了！　全台有雨「下最大」地區曝

大S生前「最後遺願」晚8個月終實現

Makiyo現身大S家！

汪小菲群組大發飆「憑什麼封我號」　3點聲明切割親媽張蘭

性侵小四幼女5年！獸父自稱100分爸爸

小S打垮張蘭「1文件成關鍵證據」！

高雄輕軌爆衝突！夫妻抱嬰嗆無人讓座

貴婦大鬧微風南山影片曝光　律師譏巨嬰

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

丟丟妹跟男友台中遇襲　真相出爐　

更多

最夯影音

更多

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

她徒手拿黏鼠板包夾鼠鼠！快狠準超勇der

汪早上進房看到姐姐...3度嚇到彈跳逃跑！她看傻：有鬼484？

【自己的位子自己守護】貓貓座位被搶走！直接霸氣坐在爸爸腿上

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面