賴清德明邀五院共商國政公開直播！儀節安排有巧思　聚焦3大目標

▲總統賴清德明天（10日）下午依憲法第44條規定賦予職權，邀集五院院長在總統府內會商國政。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

面對國內朝野紛擾，總統賴清德明天（10日）下午3時，依憲法第44條規定賦予職權，邀集五院院長在總統府會商國政。據了解，本次會商由賴清德主持，副總統蕭美琴、秘書長潘孟安陪同，而五院院長則各帶一名幕僚出席，且特別安排賴清德先至府內「晴廳」致意，背後有「團結」深意；而賴清德這次行使憲法賦予的職權，將明確直指三大目標，包括：因應國內外政經局勢、增進院際協調合作，以及凝聚朝野共識以推動國政。

首先，在本次會商的與會名單方面，據指出，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君；立法院長韓國瑜、副院長江啟臣；司法院代理院長謝銘洋、副秘書長王梅英；考試院長周弘憲、副院長許舒翔；監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋。

在總統府的接待儀節方面，五院正副院長抵達總統府後，府方人員將引導至「晴廳」休息，並由副總統蕭美琴於晴廳接待。隨後，賴清德會至晴廳致意，於下午2點55分帶隊，帶領包括蕭美琴副總統、五院正副院長等所有與會者，一同從晴廳步行前往總統府大禮堂。



在與會者都抵達大禮堂後，賴清德會先致詞，隨後進行贈禮、大合影環節，此一環節總統府安排公開直播；接著，五院國政會商則以閉門方式進行。

至於為何會選擇在「晴廳」致意，是因為2005年，總統會客室經網友票選正式命名為「台灣晴廳」，有象徵希望台灣永遠晴空萬里，順風揚帆、國泰民安之意；同時，「晴」與「情」、「擎」二字讀音相同，有期許台灣「團結和諧，重情重義，國家安和樂利」之意。

因此，總統府本次特別安排賴清德先至晴廳致意，再與副總統及五院正副院長一同從晴廳出發前往總統府大禮堂會商，有重申「五院國政會商」初衷，是以「團結」為核心出發，期望透過溝通增進院際協調合作之深意。

事實上，過去歷任總統也多有相關的會商，包括前總統陳水扁、馬英九、蔡英文任內，都曾邀集五院院長茶敘或餐會，針對特定議題交換意見。至於賴清德任內，因本屆立法院多項修法未經實質充分討論，引起各界紛擾，且有侵害五權分立憲制體制；因此，賴清德為了調解院際紛爭，行使憲法第44條規定召集有關各院院長會商。

回顧本屆立法院一年多來的紛擾，從《立法院職權行使法》遭憲法法庭判決核心內容及多數條文違憲且立即失效，以及立法院三讀通過《憲訴法》、《選罷法》、《財劃法》，都被質疑未經實質討論且法案內容多有爭議，而政院也陸續提出覆議。

另外，近期立法院審查中央政府總預算案，行政院認為在三讀過程中，有時重複表決、有時表決後還撤案，「因此刪除的數字、計算方式還有爭議」，監察院也表達今年度預算業務費遭刪96％，嚴重影響監察業務進行，並衝擊民眾權益。

據了解，賴清德這次行使憲法賦予的職權，召開五院國政會商，將明確直指三大目標：「因應國內外政經局勢」、「增進院際協調合作」，以及「凝聚朝野共識以推動國政」，期待以直球回應朝野爭議，釋出善意，具體行動化解政治僵局。