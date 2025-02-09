快訊／前鎮運河又尋獲3黑色塑膠袋　送鑑識中心鑑定中

▲搜救人員在前鎮運河又陸續打撈到3包黑色塑膠袋。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市73歲男子張介宗涉嫌殺害3名婦人並將屍體剁成肉塊，丟棄前鎮第五船渠，震驚社會，專案小組在撈獲林姓婦人部分屍塊後，今（9）日上午再度在前鎮河一帶進行打撈作業，搜索人員在下午2時許，打撈起3包黑色塑膠袋，經鑑識人員初步檢視，已排除其中一包為枕頭，另外兩包則火速送往鑑識中心鑑定，但拒絕透露塑膠袋內為何物。

據了解，搜救人員透露，塑膠袋內的東西摸起來有點像骨頭，但還是需要進一步調查鑑定。