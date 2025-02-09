找關鍵頭顱！警曝碎屍魔「口風很緊」　今加派警力清查焚化爐

記者吳世龍、陳韻如／高雄報導

高雄73歲碎屍魔張介宗連續殺害75歲黃姓大嫂、74歲張姓前女友，以及71歲林姓婦人後殘忍分屍、棄屍。高雄市刑警大隊長鄢志豪今(9日)出面說明，表示目前相關事證人在積極搜索當中，關鍵證據頭顱的部分，也已加派警力赴焚化爐等處搜索，盼能盡早尋獲，全案也將待掌握確切證據後再迫使張嫌認罪。





▲高雄分屍案，刑警大隊長鄢志豪出面說明案情。（圖／記者吳世龍攝）

關於昨晚傳出的「死亡筆記本」中，上方有第4名婦人姓名，鄢志豪今出面說明案情，表示警方並未扣得實體紙本，不過只要有相關情資，均會認真記錄並調查，而針對第4名婦人部分，昨晚已有製作筆錄，目前證實該婦人平安，而就目前事證來說實際上就是已知的3名婦人。

▲警方今再次前往前鎮河打撈。（圖／記者吳奕靖翻攝）

至於張嫌始終不認罪的部分，鄢志豪表示，張嫌口風相當緊，但以目前搜索到的事證中，包括人體組織中的鼻、胃等部位，仍可定張嫌罪，不過目前相關人員仍持續在棄屍地點打撈當中，盼能照到更多人體組織，來鞏固相關事證，以利定罪。

鄢志豪還提到，關於頭顱的部分，初步懷疑被丟進垃圾車當中，目前高雄市環保局也全力協助，而警方也加派警力到焚化爐等地搜索，警方不會放棄任何希望及線索做搜查，盼案件真相能盡早釐清。