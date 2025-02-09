獨／台中弟砍哥！無辜女員工臉部遭潑酸　右眼三度灼傷恐失明

▲台中一間古董店傳出潑酸砍人案，其中一名李姓女員工遭波及，右眼三度灼傷、恐失明。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市驚悚潑酸砍人案，一名張男疑似與哥哥有金錢糾紛，去年底持鹽酸到哥哥店內，先朝哥哥與女員工潑灑，再持刀砍殺，張男近日被依殺人未遂等罪起訴，案件才因此曝光。事發當時，無辜遭波及的李姓女員工從後門逃命，到隔壁大樓向保全求救喊「有沒有水龍頭？我被潑酸了！」右眼受到三度灼傷，最嚴重恐失明。

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據了解，張男哥哥所開設店面位在西區，專門販售清朝時期古董瓷器，店面也是住家，有聘請一名李女擔任員工協助。事發當天，李女與張兄在店內，嫌犯張男帶著2名鹽酸與刀械闖入，雙方談了僅僅5分鐘不到，張男就突然潑酸。

▲▼李女遭張男潑酸後，嚇得從後門逃跑，到隔壁大樓清洗眼睛。（圖／記者許權毅攝）



李女遭潑灑後，嚇得從後門逃跑，並且向隔壁棟大樓保全求救。一進入後馬上喊「有沒有水龍頭？我被潑酸了」，並請保全協助報警、撥打119，約莫10多分鐘後，保全跟著李女返回店面，見滿地是血，嚇得報警，保全甚至不願再回憶驚悚畫面。

警消到場後，趕緊將張兄、李女送往台中醫院搶救，再轉院至中國附醫。張兄全身有多處刀傷，住院多日後才撿回一命；李女右臉一度化學性灼傷毀容、右眼三度化學性灼傷，最嚴重恐怕影響視力，並有失明之虞。