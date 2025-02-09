7旬翁「殺人碎屍」宛如電影！肢解、剝皮、電鋸分屍...行徑冷血

▲連環殺人碎屍魔張姓老翁（左）在被公園打牌結識的張姓老婦騎機車接送回家後，僅僅不到4小時，張姓老婦就在屋內被殺害。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

高雄近日震驚全台的連環殺人分屍案，71歲張姓男子涉嫌先後殺害3名7旬婦人，手法殘忍，令人髮指。從警方公布的監視器畫面與時間軸來看，張嫌在短時間內犯下多起命案，並迅速分屍棄屍，行徑冷血。

● 第一名受害者：大嫂張黃婦（75歲）

根據調查，張嫌的第一名受害者為其大嫂張黃婦。監視畫面顯示，去年（2024）11月29日，中午12時10分，張黃婦人進入台鋁14巷的老家、也就是張嫌的住處後，自此之後便未再現身。

警方發現，11月30日凌晨3時19分，張嫌開始頻繁出入住家，疑似分批將屍塊棄置，過程不到24小時。由於至今未找到完整遺體，警方仍持續搜查相關棄屍地點。

● 第二名受害者：張姓婦人（75歲）

第二名受害者為張嫌在三民公園結識的75歲張姓婦人。她在今年（2025）1月17日傍晚4時30分，被監視器拍到與張嫌一同進入其前鎮區住處，然而僅僅不到4小時，她可能已遭毒手。

警方調閱監視畫面發現，當晚8時2分，張嫌提著疑似裝有屍塊的手提袋走出家門，行徑從容，甚至像是在散步。令人不寒而慄的是，他經過垃圾堆時並未將手提袋丟入，反而繼續向前行走，最終消失在監視器畫面中。警方推測，張婦的遺體可能被棄置於前鎮運河。

● 第三名受害者：趙林婦（72歲）

最後一名受害者為72歲的趙林婦，她於2月2日傍晚5時55分騎機車載張嫌回家，監視器清楚拍到兩人一同進入張嫌住處。這一天，正是農曆大年初五，本應是家家團圓的時刻，卻成為她生命的終點。

案發當晚，張嫌疑似趁夜分屍，甚至有鄰居聽到電鋸聲響，但當時未察覺異狀。監視器畫面顯示，隔天（2月3日）上午6時29分，張嫌再次提著手提袋外出，警方懷疑袋內裝有屍塊，並在前鎮運河發現部分殘肢。

警方已在張嫌住處驗出3名被害者的血跡，並陸續找到乾燥人皮組織及部分遺體，但仍有未尋獲的部分。張嫌被捕後，面對鐵證如山的證據，仍矢口否認犯案，警方正進一步調查其作案動機，以及是否仍有其他未曝光的受害者。

這起案件不僅震驚高雄，更引發社會關注，年邁婦女成為殺人目標，讓人不禁擔憂弱勢族群的安全問題。警方強調，將全力追查真相，為受害者討回公道。



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