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死者頭顱未尋獲！警擔憂：已被凶嫌丟進垃圾車滅證

高雄發生連續殺人案，張介宗涉嫌殺害3名婦人，並棄屍5號船渠。（圖／翻攝畫面）

▲高雄碎屍魔張介宗涉嫌殺害3名婦人，並棄屍5號船渠。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

高雄73歲男子張介宗涉嫌殺害3名婦人，包括71歲林姓婦人、74歲張姓前女友、75歲黃姓大嫂，事後不僅故佈疑陣，還刻意製造不在場證明，企圖誤導警方辦案。專案小組昨（8）日再度到前鎮運河進行第3次打撈，陸續找到乾燥人皮組織及大大小小約11塊屍塊，但關鍵的頭部仍未尋獲，擔心已被凶嫌丟垃圾車滅證。

張介宗涉嫌殺害包含大嫂在內3名婦人後碎屍，並棄屍於前鎮運河第五船渠中。警方連日來已在河中打撈到部分遺體，昨天上午第3度到場進行打撈，動員專案小組、港警、消防、潛水救難協會等近30名人力，陸續撈獲約15公分的乾燥人皮組織，以及大大小小約11塊屍塊等，目前已送回鑑識中心進行比對。

由於昨天氣候不佳，且金鞏橋下滿是淤泥，水下濁度高，導致搜索困難，專案小組因此改變策略，以撒網打撈的方式進行搜索，目前初步判定打撈上岸的屍塊約為7x13公分及3x6公分不等大小，將送往殯儀館供法醫相驗。雖然警方找到部分屍塊，卻無法證明當事人已死亡，目前當務之急是趕緊找到頭顱。

警方今（8日）再度前往前鎮運河打撈遺體。（圖／報系資料照）

▲警方昨再度前往前鎮運河打撈遺體。（圖／報系資料照）

對此，警方給出3種可能，按照常理，人體組織約莫3天左右便會上浮，因此今日撈獲均為肉塊等；此外，因人骨重量較重，外加河底淤泥繁多，導致頭顱不易上浮，也不能排除可能已有部分遺骸流向外海；最令人擔心的部分，就是死者頭顱已被凶嫌丟進垃圾車滅證，或丟包地點不只一處，現階段仍會繼續積極打撈。

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