高雄殺人魔缺2關鍵拼圖！　難直接證明2人已遭殺害

▲73歲張姓男子涉有重嫌，遭檢警移送。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者張靖榕／綜合報導

73歲老翁張介宗涉嫌連續殺害3名年逾7旬婦人並殘忍分屍，但至今2名被害人遺體仍未尋獲，加上關鍵凶器仍下落不明，讓偵辦工作面臨重大挑戰。檢方為突破張嫌冷靜不吐實的心防，擬採「熬鷹術」，暫不提訊，讓他在看守所內長時間消磨意志力，一邊加緊蒐證，待掌握確切證據後再迫使他認罪。

目前，74歲張姓婦人與75歲黃姓大嫂的遺體仍未尋獲，警方雖在張介宗家中找到2名被害人的血跡，但尚無法直接證明2人已遭殺害，而犯案的關鍵凶器亦成謎，使偵查難度大增。

此外，警方在張介宗疑似用來載運屍塊的腳踏車上，發現車籃竟掛有中部知名媽祖廟的平安符。該平安符來自白沙屯拱天宮，疑似是想藉此來鎮壓死者，保自己平安。

▲腳踏車上還擺放平安符。（圖／記者吳奕靖攝）

《中國時報》報導，調查人員發現，張介宗始終冷靜應對、堅不吐實，甚至將所有問題一概回應「不知道」，顯示其應對策略早已準備妥當。案發後，被害人手機消失，相關跡證也被處理得不留痕跡，種種細節都顯示其手法縝密，令人不寒而慄。

資深刑警坦言，張介宗年輕時曾犯案並受軍法審判並嚴刑拷問，對現代科學辦案手法根本不放在眼裡。為突破張介宗的心理防線，檢方決定採取「熬鷹術」，即暫不提訊，讓他長時間羈押於看守所，邊蒐證邊磨耗其意志。