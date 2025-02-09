　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄殺人魔缺2關鍵拼圖！　難直接證明2人已遭殺害

▲73歲張姓男子涉有重嫌，遭檢警移送。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲73歲張姓男子涉有重嫌，遭檢警移送。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者張靖榕／綜合報導

73歲老翁張介宗涉嫌連續殺害3名年逾7旬婦人並殘忍分屍，但至今2名被害人遺體仍未尋獲，加上關鍵凶器仍下落不明，讓偵辦工作面臨重大挑戰。檢方為突破張嫌冷靜不吐實的心防，擬採「熬鷹術」，暫不提訊，讓他在看守所內長時間消磨意志力，一邊加緊蒐證，待掌握確切證據後再迫使他認罪。

目前，74歲張姓婦人與75歲黃姓大嫂的遺體仍未尋獲，警方雖在張介宗家中找到2名被害人的血跡，但尚無法直接證明2人已遭殺害，而犯案的關鍵凶器亦成謎，使偵查難度大增。

此外，警方在張介宗疑似用來載運屍塊的腳踏車上，發現車籃竟掛有中部知名媽祖廟的平安符。該平安符來自白沙屯拱天宮，疑似是想藉此來鎮壓死者，保自己平安。

▲▼ 張姓男子運屍工具 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲腳踏車上還擺放平安符。（圖／記者吳奕靖攝）

《中國時報》報導，調查人員發現，張介宗始終冷靜應對、堅不吐實，甚至將所有問題一概回應「不知道」，顯示其應對策略早已準備妥當。案發後，被害人手機消失，相關跡證也被處理得不留痕跡，種種細節都顯示其手法縝密，令人不寒而慄。

資深刑警坦言，張介宗年輕時曾犯案並受軍法審判並嚴刑拷問，對現代科學辦案手法根本不放在眼裡。為突破張介宗的心理防線，檢方決定採取「熬鷹術」，即暫不提訊，讓他長時間羈押於看守所，邊蒐證邊磨耗其意志。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
鄭家純忍2個月開撕史書華？　暗示問題不只私德「這個人沒救了」
時代封面「馬斯克坐總統辦公桌」　川普1句話超酸回應
汪小菲大發飆「憑什麼封我號」截圖瘋傳！3點聲明切割親媽張蘭
鋒面要來了！　全台有雨「下最大」地區曝
高雄人魔分屍撈獲人體組織！燒金紙屍塊才浮出　民俗專家這麼解釋
大S頭七！Makiyo、阿雅都來了　小S發文弔念姊姊惹哭人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄殺人魔缺2關鍵拼圖！　難直接證明2人已遭殺害

屏東市凌晨驚傳住宅火警！　1人燒成焦屍、1人嚴重燒燙傷送醫

高雄人魔分屍撈獲人體組織！燒金紙屍塊才浮出　民俗專家這麼解釋

特勤警官涉洩密總統行程　地院裁定延押2個月

高雄碎屍魔住家傳搜出「死亡筆記本」　第4名婦人找到了！

鄰居民宅內設私人宮廟「照三餐燒香」！他告贏了

高雄分屍案恐有第4女遇害？　碎屍魔住家傳搜出「死亡筆記本」

獨／史書華又出事！辦OMEGA名錶團購被控侵權...判他要賠50萬

老公2罪通緝拒檢撞警落跑！棄車丟包妻子逃亡　原來車上有喪屍

女騎士左轉占用對向車道！害2騎士「煞不住滑壘」　她被鏟翻

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

好心嫂屋借小叔住竟遇害！　「被剁成塊」放單車菜籃搬運

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

【表情管理滿分】女兒哭著敲門找媽媽　轉頭發現爸偷拍立刻擺pose

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

【泰格與雪兒】水瓶座的世界

高雄碎屍人魔家中殘害3女　鄰曝深夜傳「鋸東西」恐怖聲！

【剪了阿志頭】8+9髮型被女友嫌棄臭臉推開

【花蓮驚見黃喉貂！】飯店附近見台灣特有種　民眾難掩激動情緒超嗨XD

張蘭.汪小菲「抖音無限期封禁」！　官方發聲明怒斥：違背良俗道德

高雄殺人魔缺2關鍵拼圖！　難直接證明2人已遭殺害

屏東市凌晨驚傳住宅火警！　1人燒成焦屍、1人嚴重燒燙傷送醫

高雄人魔分屍撈獲人體組織！燒金紙屍塊才浮出　民俗專家這麼解釋

特勤警官涉洩密總統行程　地院裁定延押2個月

高雄碎屍魔住家傳搜出「死亡筆記本」　第4名婦人找到了！

鄰居民宅內設私人宮廟「照三餐燒香」！他告贏了

高雄分屍案恐有第4女遇害？　碎屍魔住家傳搜出「死亡筆記本」

獨／史書華又出事！辦OMEGA名錶團購被控侵權...判他要賠50萬

老公2罪通緝拒檢撞警落跑！棄車丟包妻子逃亡　原來車上有喪屍

女騎士左轉占用對向車道！害2騎士「煞不住滑壘」　她被鏟翻

嘉義文青探店指南！到田園咖啡館、日式食堂　住全新純白包棟民宿

DeepSeek技術突破與隱私爭議　揭示AI普及化的挑戰

小孟老師／2月9日星座運勢　天秤座幸福藏不住

高雄殺人魔缺2關鍵拼圖！　難直接證明2人已遭殺害

下波變天！　「大範圍明顯降雨」

時代封面「馬斯克坐總統辦公桌」　川普超酸1句話回應

汪小菲群組大發飆「憑什麼封我號」截圖瘋傳！3點聲明切割親媽張蘭

PlayStation Network全球大當機近24小時！　玩家仍登入不了

墨西哥巴士撞擊起火　當地媒體稱「逾36人喪命」

川普2.0趨勢財！　揭秘最賺ETF

【表情管理滿分】女兒哭著敲門找媽媽　轉頭發現爸偷拍立刻擺pose

社會熱門新聞

高雄碎屍魔住家傳搜出「死亡筆記本」　第4名婦人找到了！

貴婦大鬧微風南山影片曝光　律師譏巨嬰

丟丟妹跟男友台中遇襲　真相出爐　

獨／史書華辦OMEGA名錶團購　被控侵權判賠50萬

時間軸曝光！高雄碎屍人魔連續3月「每月殺1個」

高雄分屍案有第4女遇害？嫌犯住家傳搜出「死亡筆記本」

老公拒檢撞警丟包妻子逃亡　原來車上有喪屍

獨／王永慶起家厝旁拋屍餵魚　棄屍路線避開這地點

即／近高雄港再撈獲10人體組織、裝屍袋

幫客人貼好隔熱紙移車暴衝　闆娘撞15車竟是酒駕

分屍案燒金紙屍塊才浮出　專家解釋

爆正妹直播主和董座睡3天2夜！正宮求償百萬

屏東市凌晨驚傳住宅火警！　1人燒成焦屍、1人嚴重燒燙傷送醫

鄰居設私人宮廟照三餐燒香！他告贏了

更多熱門

關鍵字：

高雄殺人魔

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S送走姊姊後IG首發文！

高雄碎屍魔住家傳搜出「死亡筆記本」　第4名婦人找到了！

邱瓈寬頭七奔大S家探視　最後對話曝

貴婦大鬧微風南山影片曝光　律師譏巨嬰

丟丟妹跟男友台中遇襲　真相出爐　

大S頭七！Makiyo、阿雅都來了

大S逝「為何路人也超難過？」3點原因

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

最美檢察官辣曬「全裸泡湯照」水中若隱若現！

鋒面要來了！　全台有雨「下最大」地區曝

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

獨／史書華辦OMEGA名錶團購　被控侵權判賠50萬

日40萬YTR Mana驚喜宣布結婚！

快訊／今晨6.4℃凍番薯　「全台下2天」時間曝

史書華外遇翻車　學者：我開始對他有些尊敬

更多

最夯影音

更多

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

好心嫂屋借小叔住竟遇害！　「被剁成塊」放單車菜籃搬運

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

【表情管理滿分】女兒哭著敲門找媽媽　轉頭發現爸偷拍立刻擺pose

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面