迎接最靈驗的元宵能量！照做開運法桃花貴人雙收

作者：幸福空間

▲（圖片提供／旺好運）

旺好運谷帥臻風水命理師指出，農曆正月十五日為「上元節」古人稱「夜」為「宵」，立春後的第一個月圓夜又稱「元宵節」；這天又是三官大帝「天官」的生日，所謂「天官賜福」天官好燈，燈為明亮、月圓完滿，張燈結綵，燃燈以慶最為開運。趁著新春喜氣，按照下列步驟，善用一年一次天官賜福之日，吸取日月精華為自己造命開運，祈求正緣桃花，或催旺貴人運，祈求百事圓滿，這天能量強最靈驗，可達到意想不到效果，祝福大家！

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 催旺用事：未婚者求姻緣，已婚者求貴人。

2. 準備物品：準備鮮花雙數枝（桃花、玫瑰、火鶴、百合皆宜）。

3. 佈局日期：元宵節當天

4. 佈局吉時：酉時（17～19）最佳（其餘1～3、5～7、13～15、19～21亦可）。

5. 佈局方位：將花瓶置放在客廳卯山正東方（書房、臥房亦可），該處需事先清理乾淨，花瓶下放一塊圓型紅色布或紅紙。

6. 佈局物品：一盞檯燈照亮花束，並焚一爐好香（沉香、檀香均可）。

7. 求姻緣者：以紅線將花枝間連結在一起（求貴人者省略）。

8. 啟動心願：合掌鞠躬許願，未婚者祈求姻緣，已婚者祈求貴人扶助。人走至窗或陽台對天（或面外），雙手合掌鞠躬，口唸祈求文；念畢再回花瓶處，重新再念一次祈求文完成擺放。

「拜請上元天官賜福，太陰星君作主：

信士○○○，今年○歲，居住在○市○區○路○段○巷○號，

今日正逢元宵佳節，日吉時良，

謹請東方甲乙木角亢氐房心尾箕貴人現，

謹請南方丙丁火井鬼柳星張翼軫貴人現，

謹請西方庚辛金奎婁胃昴畢觜參貴人現，

謹請北方壬癸水斗牛女虛危室壁貴人現，

謹請中央戊己土中央貴人現，五路五方，八卦九宮，二十八星宿貴人，

助信士○○○ 未婚者正緣早現（已婚者貴人扶助），

伏願神光普照，出入有喜，一切順心，旦夕行藏，均蒙陰佑，謹言以告。

天運歲次壬寅年正月十五日 信士○○○叩拜上申。」

9. 後續維持：需定時換水與更換鮮花（花不可凋謝），108天後可將花陣撤掉，另再擇良辰吉日重新佈陣。

延伸閱讀：【風水特輯】居家春換季！選對空間色彩迎接好運勢！

延伸閱讀：【風水特輯】告別渣男渣女！別踩5大桃花風水地雷

延伸閱讀：【風水特輯】拒當單身狗！情人節限定招桃花密技！

※《幸福空間》提醒，民俗風水僅供參考，勿過度迷信。

【旺好運】授權轉載【把握「元宵節」這天催旺桃花求姻緣、求貴人最靈驗】

旺好運諮詢專線：0809-000-123 分機 88888專線



隨時分享居家設計大小事！

【幸福空間】電視節目播出資訊

緯來戲劇台(CH43) 首播 每月最後一個週六 23:00~24:00 重播 隔周日 07:00~08:00 ｜衛視中文台(CH31) 首播 每周六 24:00~01:00 重播 每周日 10:00~11:00｜中華電信MOD(CH266) 首播：每週六 21:00 重播：每週日 08:00、14:00、21:00 ｜幸福空間居家台(HD) (CH125) 全時段播出



點這裡看更多►►►

歲末掃除特輯：地毯、空調

【風水特輯】心臟、血管疾病出問題？你家可能犯了這5種風水禁忌

火車行到高雄 港都逍遙遊