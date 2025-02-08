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《少年Pi的奇幻漂流》舞台劇7月來台！國家戲劇院連2周13場演出

▲▼《少年Pi的奇幻漂流》舞台劇首度來台。（圖／Johan Persson攝影／國家兩廳院提供）

▲《少年Pi的奇幻漂流》舞台劇首度來台。（圖／Johan Persson攝影／國家兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

兩度獲得奧斯卡的台灣導演李安，2012年改編的經典電影《少年Pi的奇幻漂流》，如今同名改編舞台劇將首度登上亞洲，7月17日至7月27日在國家戲劇院連演兩周，共13場演出，與歐美劇場同步體驗世界級鉅作。

李安將於美國時間2025年2月8日晚間在美國導演工會（DGA）頒獎典禮上，獲頒工會最高榮譽—終身成就獎（Lifetime Achievement Award），成為該獎項創設88年來第37位得主，印證了他在全球電影圈的深遠影響力。而他曾獲奧斯卡最佳導演獎的經典電影《少年Pi的奇幻漂流》Life of Pi，改編自加拿大作家楊．馬泰爾（Yann Martel）獲獎小說，2012年風靡全球，票房突破6億美元。

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▲▼《少年Pi的奇幻漂流》舞台劇首度來台。（圖／Johan Persson攝影／國家兩廳院提供）

▲這部暢銷小說被李安讚為「人性、信仰與冒險的完美結合」。（圖／Johan Persson攝影／國家兩廳院提供）

這部暢銷小說被李安讚為「人性、信仰與冒險的完美結合」，如今同名改編的舞台劇作品，將首度登上亞洲，首演時就以極致細膩的巨型偶戲、如夢似幻的視覺效果，橫掃美國東尼獎與英國奧利弗獎共8項大獎，國家兩廳院邀請百老匯版本於台北原汁原味重現。

▲▼《少年Pi的奇幻漂流》舞台劇首度來台。（圖／Johan Persson攝影／國家兩廳院提供）

▲同名改編舞台劇，以細膩的巨型偶戲、如夢似幻的視覺效果，橫掃美國8項大獎。（圖／Johan Persson攝影／國家兩廳院提供）

《少年Pi的奇幻漂流》舞台劇是國際級旗艦節目，此次首度來台，兩廳院邀請民間企業展開合作，除了共襄盛舉將頂級作品引進台灣，同時也透過企業的支持，實際讓觀眾以更優惠的票價享受表演藝術。其中日月光文教基金會、台塑率先支持。

演出也將規劃7月20日晚場為「輕鬆自在場」，體現共融劇場與文化平權理念，由長期認同「輕鬆自在場計畫」的玉山文教基金會冠名支持。兩廳院也表示，各企業將運用自身資源，邀請其長期關懷的社福單位、團體至兩廳院欣賞演出，以實際行動實踐「人人劇場」的精神。

▲▼《少年Pi的奇幻漂流》舞台劇首度來台。（圖／Johan Persson攝影／國家兩廳院提供）

▲《少年Pi的奇幻漂流》舞台劇7月17日至7月27日在國家戲劇院演出。（圖／Johan Persson攝影／國家兩廳院提供）

《少年Pi的奇幻漂流》舞台劇版英文發音，中文字幕，票價由800元至6600元，為回應廣大觀眾期待，7月17日至7月27日連續2周共演出13場。售票將於4月1日起開放兩廳院會員預購8折優惠，4月8日全面啟售。

另7月31日至8月3日也將到「台中國家歌劇院」大劇院出5場，現在到兩廳院官網活動頁面填寫電子信箱，即可獲得第一手消息、特殊優惠資訊。

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