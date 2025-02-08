中泰聯合聲明「零容忍」打擊電詐　不忘強調一中原則、反台獨　

▲中國大陸國家主席習近平在北京會見泰國總理貝東塔。（圖／翻攝自新華社）

記者任以芳／綜合報導

中國大陸國家主席習近平6日在北京會見泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra），雙方達成加強打擊網賭、電詐的共識。陸官媒《新華社》（8）日稍早最新消息指出，中泰發布聯合聲明，加強全面戰略合作夥伴關係，以「零容忍」的堅決態度，加強打擊人口販運、電信網絡詐騙，並討論盡早確立協調合作機制，並且重申支持一中原則和「一國兩制」方針，不支持任何「台獨」主張。

根據《新華社》稍早報導，中泰發布聯合聲明共22項，中華人民共和國和泰王國建立外交關係50週年暨「中泰友誼金色50年」之際，應中華人民共和國國務院總理李強的邀請，泰王國總理貝東塔於2025年2月5日至8日對中國進行正式訪問。這是兩國年內首次高層交往。

訪問期間，中華人民共和國主席習近平會見貝東塔總理，國務院總理李強、全國人民代表大會常務委員會委員長趙樂際分別同貝東塔總理會談會見。貝東塔總理還赴黑龍江省哈爾濱市出席第九屆亞洲冬季運動會開幕式。

雙方重申2022年習近平主席歷史性訪問泰國時達成的關於構建更為穩定、更加繁榮、更可持續的中泰命運共同體的共識，同意進一步深化雙邊合作。中泰建交50週年是兩國關係重要里程碑，雙方將共同舉辦2025年中泰建交50週年系列慶祝活動。

雙方重申繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持。中方尊重泰國的獨立、主權和領土完整，支持泰國走符合本國國情的發展道路，支持泰國在國際地區事務中發揮更大作用。泰方重申堅定奉行一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，不支持任何「台獨」主張，支持中國「一國兩制」方針。

中泰將繼續深化經濟等領域合作，雙方將增進供應鏈互聯互通，特別是在半導體、電池、電動汽車、高端電子等產業促進企業交流合作，支持雙方參加對方舉辦的各類貿易展會，將在人工智能、醫療、環境、電動汽車等未來、創新、先進產業開展研發合作。雙方將加快磋商《中泰經貿合作五年發展規劃共同行動計劃（2025－2029）》，爭取盡早達成一致。

雙方同意共同加快中泰鐵路一期工程建設，盡快確定二期合作模式，爭取盡早啓動二期工程建設。為紀念中泰建交50週年，北京靈光寺佛牙舍利赴泰供奉。中方將積極考慮泰方希繼續開展大貓熊國際合作的請求，雙方將按照大貓熊國際合作相關標準做好前期準備。

雙方重申致力於通過加強傳統和非傳統安全合作，進一步加強兩軍各層級交往、聯演聯訓、國防工業、能力建設、人員培訓和技術轉讓等領域合作，促進本地區和平與穩定。

▲中泰聯合聲明：零容忍打擊電詐，支持一中原則、反台獨。（圖／翻攝新華網）

雙方強調在雙邊、瀾湄合作等地區合作機制下，以零容忍的堅決態度，加強打擊人口販運、電信網路詐騙、毒品走私、非法網路賭博、洗錢等跨境犯罪，開展湄公河聯合巡邏執法行動。雙方將進一步討論盡早確立適當協調合作機制，有效打擊網賭電詐。雙方同意積極參與「平安瀾湄行動」，共同推進瀾湄司法合作，維護地區人民群眾生命財產安全。

雙方同意推進高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），支持中國香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》，期待於2025年盡早簽署中國－東盟自貿區3.0版升級議定書。兩國將在東盟印太展望和共建「一帶一路」倡議下加強互利合作，在全球發展倡議下探索合作新機，推進聯合國2030年可持續發展目標。

雙方重申和維護促進南海和平、安全與穩定，和平解決爭端的重要性。兩國將繼續同其他東盟國家一道努力，全面有效落實《南海各方行為宣言》，推動早日達成有效、富有實質內容、符合國際法的「南海行為準則」。

中方祝賀泰方成為金磚夥伴國，泰方期待中方積極支持泰方申請成為金磚正式成員國。泰方全力支持中方主辦2026年亞太經合組織會議，期待同亞太經合組織成員共同合作，取得更多務實成果。

訪問期間，雙方簽署經濟發展、數字經濟、人工智能、海關便利化和農食產品市場准入、核技術、月球探測、綠色發展、郵政、新聞媒體等領域合作文件。