碎屍魔狠殺3女「頭還沒找到」　高大成：恐3顆同埋隱密草叢

▲法醫高大成研判，3名女子的頭顱可能埋在隱密草叢，而且是同一地點。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

高雄市73歲男子張介宗涉嫌連續殺害大嫂、張姓婦人及林姓婦人，並將屍體切塊，拋入前鎮運河中餵魚，警方目前僅找到林婦部份屍塊，3人的頭顱都還沒找到，資深法醫高大成判斷，頭顱因為會浮出水面，不太可能丟進河中，最有可能是埋在某處草叢，而且3人都埋在同一地點。

高雄警方案發後，在張嫌住家臥室內，發現3名女子血跡反應，比對後和失蹤的3人DNA相符，不過，目前只尋獲林婦部分屍塊，凶器以及另2名死者遺體還在找尋。

對此，資深法醫高大成認為，林婦屍體被切成細塊，有可能是因為凶嫌年紀大，搬不動屍體，只好切成細塊，方便棄屍，只要從身體傷口就可以看出是使用哪一種凶器。

另一方面，高大成表示，由於就算找到部分屍塊，也無法代表當事人已經死亡，目前最重要的是要找到頭顱。高大成說，一般人不可能會把重達5、6公斤的頭顱壓碎帶走，研判埋在某一處草叢，而且會埋在同一地點，因為前1次、2次，都沒被發現，當然繼續埋在同一地點。

由於張嫌至今不肯承認殺害3人，也未透露死者頭顱所在，但高大成認為，如果下場大雨，或許也會讓頭顱「出土」，另一方面，如果是丟進河中，即使綁著磚塊沈入水中，頭顱不會分解，仔細找，還是可以找得到，