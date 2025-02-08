虎航飛大阪乘客抽菸「警報響還繼續飛」挨轟　業者：按規定處置

▲台灣虎飛大阪航班出現一名男乘客抽菸警報響還續飛，引發乘客不滿。（圖／記者蔡玟君攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣虎航昨（7日）一架台北飛大阪班機，遭民眾爆料有男乘客在廁所抽菸並觸發煙霧警報，還有喝酒等脫序行為，虎航卻未將該乘客帶下飛機。台灣虎航則表示，客艙組員在機上處置都按規定執行，落地大阪後也檢查確認無火源問題，並第一時間向航警局進行備案、通報主管機關，今天會主動向航警局進行筆錄製作。

台灣虎航昨天一架IT212台北飛大阪班機，遭民眾在PTT上爆料，指虎航規定不能攜帶食物上飛機，但一名男乘客竟然一上機就開始吃雞排，還喝威士忌，經空姐勸阻無效，喝多後開始罵太太跟女兒。更離譜的是，男乘客竟然在廁所抽菸並觸發煙霧警報。

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爆料人不滿表示，事發後空姐竟然只問是否將菸沖掉，過5分鐘空姐繼續賣免稅品，讓他滿臉問號，「機長很火大後也僅有廣播，說最後警告，什麼抽菸觸犯航空法，如果再抽菸一定到大阪機場叫警察抓人。」但爆料人認為應該叫航警上來，「飛機著火90秒可以燒光的事，你給我這樣處理？」他直言自己暫時不想搭虎航。

台灣虎航則表示，客艙組員聽到客艙內的廁所內警告響起，隨即按程序進入廁所檢查並詢問當事人，由於菸蒂已被旅客沖入馬桶，客艙組員再次確認無火警風險，隨後對當事人宣告違法行為，並通報相關單位。

台灣虎航指出，當班機長執行客艙廣播時，再次向當班旅客提醒機上禁菸相關宣告，且經過檢視，客艙組員在機上處置均按規定執行，在航機抵達大阪後，也再次進行檢查，確保無火源問題。

台灣虎航表示，昨天案件發生後，在第一時間已經向航警局進行備案並通報主管機關，今天將依法規主動向航警局進行筆錄製作，完備相關程序。台灣虎航對機內定時宣導旅客不可攜帶外食上機，且機內提供符合相關食品衛生規範餐食，日後將加強機上外食查核並徹底實施。