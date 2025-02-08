向白沙屯媽祖求平安符！碎屍魔想鎮壓死者　廟方怒：不保佑壞人

▲張嫌腳踏車上放白沙屯媽平安符。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖、楊永盛、陳韻如／高雄報導

高雄恐怖分屍案，73歲兇嫌張介宗狠心殺害3名婦人後，將屍體剁碎，又用腳踏車載運丟棄屍塊。據了解，張嫌的腳踏車上還擺放2只平安符，而仔細一看，該平安符來自白沙屯拱天宮，他疑似是想藉此來鎮壓死者，保自己平安。對此，廟方今(8日)一早強勢回應，「神明不會保佑做壞事的人！」

回顧案情，張介宗從2024年底就接連殺害自己75歲的大嫂、一名來自左營的75歲張姓婦人，以及71歲林姓婦人，而他下毒手後，還狠心分屍，將屍體剁成碎屍後，再騎著腳踏車到前鎮河丟棄。





▲兇嫌狠心殺害3名婦人後分屍，並丟棄前鎮河。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而透過畫面可以發現，張嫌棄屍的腳踏車上還放置用來保平安擋煞的媽祖平安符，他疑似是想藉由天兵天將來鎮壓死者，除了要保平安之外，似乎也想用來弭平自己內心的不安。稍早也證實，該平安符求於白沙屯拱天宮。

對此，廟方強勢回應，歡迎各界前來祈求平安符，雖然好人壞人都會祈求神明保佑，但是歹事不可做，神明不會保佑做壞事的人，兇嫌想要透過平安符保佑他不被抓到是不可能的事，「掛個平安符，只是自己在安慰自己罷了！」