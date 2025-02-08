快訊／20縣市低溫特報！新北現在只有7.2度

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（8日）上午10時45分針對20縣市發布低溫特報，因8日至10日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷；今彰化以北、宜蘭、花蓮、台東及金門、連江局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣等20縣市，預計影響時間將持續到9日晚上7時。



低溫橙色燈號1（平地低溫6度以下）：

苗栗縣、金門縣



低溫橙色燈號2（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣



低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：

南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署觀測，新北市富貴角上午10時40分只有7.2度。

氣象署指出，今日寒流影響，夜晚清晨中部以北、宜蘭地區及金門低溫8至11度，南部、花東地區及澎湖11至13度，白天氣溫仍偏冷，彰化以北及宜蘭、金門高溫約10至13度，雲林以南、花東地區及澎湖高溫約13至17度，馬祖整天5至6度。

降雨方面，迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

資料來源：氣象署