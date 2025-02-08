台北10度寒流再達標　還要冷3天「今明有望追雪」

生活中心／台北報導

受寒流影響，今晨北部出現7度低溫，台北市區也僅有10度，達到寒流標準。中央氣象署預測，今明兩天持續受寒流影響，各地天氣非常寒冷，夜晚清晨中部以北、宜蘭地區及金門低溫8至11度，請民眾做好保暖措施。

▲寒流持續影響台灣。（示意圖／ETtoday資料照）

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氣象署預報員官欣平指出，今天清晨台北測站已經有測得10度，確實寒流達標；台灣附近的雲量還是相當多而且溫度都普遍偏低，上午西半部地區到北部還是有10度到13度，白天溫度還是很低，預測今天、明天持續寒流的影響之下，這種比較偏低的溫度還是會在各地出現。

▲今天上午低溫情況。（圖／氣象署提供）



官欣平說，接下來這段期間還是有源源不斷的冷空氣輸送往台灣，到了後天晚間開始高壓慢慢出海，整體風向轉成比較偏東風，冷空氣減緩，下周二台灣附近比較偏東風，甚至東南風的情況之下，會有比較明顯白天回溫狀況。

不過下周三有另外一波的鋒面系統抵達，開始會有下雨現象，到了下周四、下周五又是下一波東北季風的影響。

官欣平提醒，未來一周有兩股冷空氣影響，今天到後天白天高溫跟夜間低溫普遍都非常寒冷，台中一帶區域甚至有些時候更低溫，主要原因是空曠地區會有輻射冷卻現象，這樣的表現在下周二清晨特別明顯。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）



氣象署預測，後天溫度開始回升，中南部回到20度出頭，北台灣感受還是比較冷，清晨會有很明顯的下降幅度，下周二白天溫度又會迅速回升，日夜溫差變化相當劇烈，家裡有老人小孩要特別留意。下周四到下周五又會有小幅度降溫，北部、宜蘭會比較涼一點，其他地方則是早晚偏涼。

▲明後天低溫分布。（圖／氣象署提供）



至於降雪情況，官欣平說，因為水氣逐漸減少，所以要看到大範圍明顯降雪現象機率比較低，但因為都還是有一些水氣在，今天白天北部跟宜蘭在1000公尺以上的山區，以及今晚到明天清晨北部、宜蘭1000到2000公尺，甚至東部地區2000公尺以上的區域，水氣條件配合的話，還是有一些些降雪機率在。