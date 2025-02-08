　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北10度寒流再達標　還要冷3天「今明有望追雪」

生活中心／台北報導

受寒流影響，今晨北部出現7度低溫，台北市區也僅有10度，達到寒流標準。中央氣象署預測，今明兩天持續受寒流影響，各地天氣非常寒冷，夜晚清晨中部以北、宜蘭地區及金門低溫8至11度，請民眾做好保暖措施。

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲寒流持續影響台灣。（示意圖／ETtoday資料照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預報員官欣平指出，今天清晨台北測站已經有測得10度，確實寒流達標；台灣附近的雲量還是相當多而且溫度都普遍偏低，上午西半部地區到北部還是有10度到13度，白天溫度還是很低，預測今天、明天持續寒流的影響之下，這種比較偏低的溫度還是會在各地出現。

▲▼0208上午天氣圖卡。（圖／氣象署提供）

▲今天上午低溫情況。（圖／氣象署提供）

官欣平說，接下來這段期間還是有源源不斷的冷空氣輸送往台灣，到了後天晚間開始高壓慢慢出海，整體風向轉成比較偏東風，冷空氣減緩，下周二台灣附近比較偏東風，甚至東南風的情況之下，會有比較明顯白天回溫狀況。

不過下周三有另外一波的鋒面系統抵達，開始會有下雨現象，到了下周四、下周五又是下一波東北季風的影響。

官欣平提醒，未來一周有兩股冷空氣影響，今天到後天白天高溫跟夜間低溫普遍都非常寒冷，台中一帶區域甚至有些時候更低溫，主要原因是空曠地區會有輻射冷卻現象，這樣的表現在下周二清晨特別明顯。

▲▼0208上午天氣圖卡。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼0208上午天氣圖卡。（圖／氣象署提供）

氣象署預測，後天溫度開始回升，中南部回到20度出頭，北台灣感受還是比較冷，清晨會有很明顯的下降幅度，下周二白天溫度又會迅速回升，日夜溫差變化相當劇烈，家裡有老人小孩要特別留意。下周四到下周五又會有小幅度降溫，北部、宜蘭會比較涼一點，其他地方則是早晚偏涼。

▲▼0208上午天氣圖卡。（圖／氣象署提供）

▲明後天低溫分布。（圖／氣象署提供）

至於降雪情況，官欣平說，因為水氣逐漸減少，所以要看到大範圍明顯降雪現象機率比較低，但因為都還是有一些水氣在，今天白天北部跟宜蘭在1000公尺以上的山區，以及今晚到明天清晨北部、宜蘭1000到2000公尺，甚至東部地區2000公尺以上的區域，水氣條件配合的話，還是有一些些降雪機率在。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／再撈獲10人體組織、裝屍袋
劉喬安曾認下海過！被爆「私密對話」　她點名女星：援交界老祖宗
桃園醉女全裸脫光！　張腿躺大街
虎航飛大阪乘客抽菸「警報響還繼續飛」　業者：按規定處置
丟丟妹被打成腦震盪　「蕃薯」30萬買兇假車禍教訓她
嘉義凌晨連2震「破裂面跟大安區一樣大」　專家：餘震往北移動
快訊／碎屍魔狠殺3女！石頭上尋獲15cm乾燥人皮
快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！官方重砲開鍘
平安符來自白沙屯媽！碎屍魔想鎮壓死者　廟方怒：媽祖不會保佑壞

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寒流發威！太平山絕美雪景再現　補班日仍湧進2千遊客賞冰霰

史書華被爆出軌「一堆人幫打氣」　她問：加油什麼？繼續搞下去？

補班日同事都來上班了　他曝現況傻眼！內行曝「請這1天」才爽

12星座本週末2／8、9開運指南　旅遊、財運、愛情運一次掌握！

民間加薪近百萬挖角鐵道局工程師　人才荒衝擊國家建設　

劉喬安曾認下海過！被爆「私密對話」　她點名1女星：援交界老祖宗

虎航飛大阪乘客抽菸「警報響還繼續飛」挨轟　業者：按規定處置

劉喬安逮捕前「貼文曝光」　爽PO泳池照！網轟活該：自己暴露行蹤

台北10度寒流再達標　還要冷3天「今明有望追雪」

曾後悔參加太陽花！劉喬安喊「Team Taiwan」：青鳥是台灣的支柱

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

#麻將新手 #坐莊 被叫 #開門 拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻XDD

葛斯齊諷張穎穎不要臉　指她「曾寄黑函給大S」

【躲貓貓抓不到人怎麼辦】弟弟竟擲筊出動神明幫忙找XD

【身體刺小一點】友刺青太痛臨時「改圖」 她炸出魔性笑聲XD

【黃金大道】柯基棒賽後掃地機器人開工 結果一嚕過去...

寒流發威！太平山絕美雪景再現　補班日仍湧進2千遊客賞冰霰

史書華被爆出軌「一堆人幫打氣」　她問：加油什麼？繼續搞下去？

補班日同事都來上班了　他曝現況傻眼！內行曝「請這1天」才爽

12星座本週末2／8、9開運指南　旅遊、財運、愛情運一次掌握！

民間加薪近百萬挖角鐵道局工程師　人才荒衝擊國家建設　

劉喬安曾認下海過！被爆「私密對話」　她點名1女星：援交界老祖宗

虎航飛大阪乘客抽菸「警報響還繼續飛」挨轟　業者：按規定處置

劉喬安逮捕前「貼文曝光」　爽PO泳池照！網轟活該：自己暴露行蹤

台北10度寒流再達標　還要冷3天「今明有望追雪」

曾後悔參加太陽花！劉喬安喊「Team Taiwan」：青鳥是台灣的支柱

寒流發威！太平山絕美雪景再現　補班日仍湧進2千遊客賞冰霰

抖音副總裁親出面！　通殺張蘭、汪小菲、乾兒子「炒作惡劣謠言」

史書華被爆出軌「一堆人幫打氣」　她問：加油什麼？繼續搞下去？

快訊／第五船渠成碎屍棄置場　近高雄港再撈獲10人體組織、裝屍袋

曾從林昱珉手中敲安打！陳子豪表弟賴丁誌車禍離世　校方回應了

碎屍魔狠殺3女「頭還沒找到」　高大成：恐3顆同埋隱密草叢

夜衝陽明山等不到雪「七星山體感0度」！陽管處：最多人問二子坪

藍營轟賴清德召集五院協調「霸凌韓國瑜」　綠委反批本末倒置

補班日同事都來上班了　他曝現況傻眼！內行曝「請這1天」才爽

12星座本週末2／8、9開運指南　旅遊、財運、愛情運一次掌握！

父女合唱台語歌《必巡》 好聽到耳朵懷孕啦！

生活熱門新聞

即／00:46嘉義大埔規模5.2地震　最大震度4級

大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人自私

即／4縣市國家警報！南部00:46發生有感地震

劉喬安「太陽花女王→染毒→落網」外貌曝

史書華爆出軌！媒體人讚元配律師：很高段

過年腹瀉以為吃壞肚　就醫竟是「2癌末期」

20縣市低溫特報！急凍剩6度時間點曝

「台中李多慧」代言燈會被讚爆　IG曝光

全台斷崖式降溫！　專家曝「今冬最強寒流」3特徵

大S喪命怪日醫療差？　前急診醫：國民壓榨醫護優越感

寒流南下全台冷爆　連江體感低溫-4度

史書華怨父親被肉搜　他翻2年前1事酸迴力鏢

汽車隔熱紙首訂透光率指引！交部推行人道安3箭　路口停止線退縮

史書華外遇PO「家暴診斷書」　青鳥力挺喊加油

更多熱門

關鍵字：

氣象雲天氣氣象降溫低溫低溫特報

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

台灣女通緝犯在美落網！　身分曝光就是劉喬安

大S樹葬「長眠地」曝光！　骨灰再研磨回歸自然

大S頭七和結婚紀念日！具俊曄告白惹淚

快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！

即／00:46嘉義大埔規模5.2地震　最大震度4級

悲痛！陳子豪表弟車禍離世得年21歲

女罹罕病「自動性高潮」每天至少5次體液狂瀉

大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人自私

大S骨灰暫置家中「確定樹葬」安息

即／4縣市國家警報！南部00:46發生有感地震

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」

劉喬安「太陽花女王→染毒→落網」外貌曝

具俊曄棄遺產可預料！昔「徒手撐鷹架」救一票韓星

養生館藏色情交易　秘密在淋浴間蓮蓬頭

更多

最夯影音

更多

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面