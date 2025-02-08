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深夜狂飇撞護欄爛毀！花蓮男落跑獨留友人　車上搜出空氣槍

▲▼男子駕車飈速撞上路旁護欄及電桿，導致車輛幾乎全毀。（圖／去安警分局提供，下同）

▼男子駕車飈速撞上路旁護欄及電桿，導致車輛幾乎全毀。（圖／去安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安分局池南派出所2日晚間23時接獲報案，台九丙線發生一起自撞車禍。警方趕赴現場後，發現車輛嚴重受損，但駕駛人不知去向，只有一名受到輕傷的乘客獨留現場，經警方瞭解駕駛人在事故發生後自行徒步離去，警方即時調閱周遭監視器及民眾所提供行車紀錄器影像，傳喚肇事逃逸的楊姓男子到案說明。

事發當日，楊姓男子駕駛自小客車沿台九線由南往北方向飈速直行，因不明原因自撞護欄及電桿，造成自小客車嚴重毀損。

▲▼男子駕車飈速撞上路旁護欄及電桿，導致車輛幾乎全毀。（圖／去安警分局提供，下同）

警方在調查時另外發現在現場有一把疑似槍枝的物品，後續經鑑識人員鑑定該把槍枝為空氣動力槍枝，因車禍損壞導致無法擊發。

▲▼男子駕車飈速撞上路旁護欄及電桿，導致車輛幾乎全毀。（圖／去安警分局提供，下同）

警方在車內發現一把仿真空氣槍，由於車禍撞擊力道大已損壞。

全案將依刑法第185-4條肇事逃逸罪嫌，及社會秩序維護法第65條第3項無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，分別移送花蓮地檢署偵辦及花蓮地方法院簡易庭審理。

分局長林俊廷表示，發生交通事故時，駕駛人應負責任留在現場並立即報警依規定處置，切勿心存僥倖逃逸，否則將面臨更重的法律責任。民眾，攜帶外觀類似真槍的物品不僅可能引發社會恐慌，也已違反社會秩序維護法，警方對此絕不寬貸，將嚴加查辦，以維護公共安全。

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